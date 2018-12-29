黑豬肉好吃是因為牠吃ㄆㄨㄣ？別傻了！關鍵是…

2018年12月29日 20:41 中時電子報 陳儷方

非洲豬瘟疫情在大陸急速擴散，廚餘養豬是大推手，政府雖然在邊境嚴查肉品闖關，但至今仍不禁廚餘養豬。有人認為，黑毛豬如果不吃噴（ㄆㄨㄣ），以後就沒有好吃的黑豬肉了，專家說，「別傻了，黑毛豬好吃不是因為噴啦！」，「殘羹剩飯是永遠也養不出迪麗熱巴」。

鬼王在文青別鬼扯臉書粉絲專頁PO文，連寫了3次「別傻了，黑毛豬好吃不是因為噴啦！」，一直有人認為吃噴的黑豬肉比較好吃，擔心禁止廚餘養豬後，就吃不到好吃的台灣黑豬了。黑豬好吃的原因，其實是因為養得比較久，肉質比較成熟，所以比較好吃，鬼王說，如果愛護豬豬，「就請餵牠們吃好料，殘羹剩飯是永遠也養不出迪麗熱巴的」。

廚餘就是食物垃圾，垃圾還給經濟動物吃？廚餘有很大的可能是又鹹又油，還臭酸。鬼王在自由評論網的專欄寫說，「如果說廚餘是適合餵豬的好飼料，鬼王就適合當川普的好女婿」。

鬼王解釋白豬與黑豬的差異，國內的白毛豬大約養半年，體重110公斤時就會出售，只養到6個月是因為過欲6個月，飼料換肉率就會下降，再養下去的成本就會比較高，因此養到6個月送屠宰最有經濟效益。但只養6個月，脂肪還沒滲入肌肉間，還沒出現「油花」，口感就會差一些些。

至於黑豬，吃廚餘，沒營養、長得慢，只能慢慢養著，可能要養1年才有100公斤，這因為飼養期拉長1倍，肉質油花就美多了，這就是很多人認為黑豬肉好吃的原因。鬼王指出，現在已有豬場以配方飼料養黑毛豬，並透過放慢肥育速度，拉長成長期，讓肉質有熟成效果。

(中時電子報)