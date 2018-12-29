CPTPP明天上路 人口逾5億的亞太經濟圈即將誕生

2018年12月29日 22:16 中時 王嘉源

據日本共同社29日報導，包括日本在內11國參加的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP，台灣稱CPTPP，《跨太平洋夥伴全面進步協定》）將於30日生效。占全球國內生產總值（GDP）13％、擁有逾5億人口的新經濟圈即將誕生，未來將撤銷區域內農產品及工業品逾95％品種的關稅，在美陸互相加徵關稅等全球保護主義擴大的當下，力爭建立能與之抗衡的自由貿易區。明年2月日本與歐盟（EU）的《經濟夥伴關係協定》（EPA）也將生效，日本的貿易戰略將迎來新局面。

共同社指出，TPP的生效對於日本而言將推動汽車等工業品出口，也有望實現食品價格下調。但以牛肉和豬肉為中心的廉價農產品流入會對國內農業造成考驗。除了政府的支援措施外，農戶也需加強競爭力和開拓海外市場。

在TPP加盟國之中，日本、墨西哥、新加坡、加拿大、新西蘭、澳大利亞6個國家將於30日起，撤銷和下調工業品及農產品的關稅，還將啟動有關貿易及投資的共同規則。其餘各國也在陸續推進手續。今後將力爭擴大參加國，提高在全球的存在感。泰國及英國正在考慮加入。明年1月19日將在東京召開生效後的首次部長級會議。

TPP生效後，日本包括工業品及農產品在內全部品種的逾95％將撤銷關稅。農產品中的大米、小麥、牛豬肉、乳製品、砂糖（糖料作物）這5個敏感領域被排除在撤銷關稅對象之外。日本之外的各國未來將對全部品種的超過99％撤銷關稅。

共同社報導說，明年將啟動日美圍繞關稅的雙邊談判，牛肉和豬肉、汽車等將成為主要議題。2017年退出TPP的美國，其農作物不能享受區域內關稅下調的好處，相較歐洲產等處於不利。

美國顧及國內的行業團體，力爭儘早談妥。日本有意勾起美國的焦慮情緒，在談判桌上占據優勢，還將敦促美國重返TPP。

TPP自由貿易區的形成，也有一層較強意義是應對提高影響力的中國大陸。今後將增加加盟國，力爭把TPP規則打造為世界標準。

(中時 )