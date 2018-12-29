8月豪雨加暖冬 打亂楠西觀光棗園開採日

楠西休閒農業推動管理委員會理事長黃貴珍表示，棗子8月第一波開花期被豪雨掃落不少，因此結果率低，為配合元旦連假，「棗到了」12月30日正式開放採果。（劉秀芬攝）

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今年的暖冬效應，讓許多冬季水果出現採收期延後的現象，台南市楠西區的棗子也面臨同樣狀況，楠西休閒農業推動管理委員會理事長黃貴珍表示，棗子不僅晚熟，8月第一波開花期花被豪雨掃落不少，因此第一批棗子結果率也低。

黃貴珍和先生林俊杉20多年前接下公婆的果園種植網室蜜棗，因位在通往梅嶺風景區的道路上，經常有遊客希望「採果」，因此她們乾脆改成觀光果園，不收入門票，採多少就算多少錢，沒想到竟然大受歡迎，也帶動附近3家果園加入。

林俊杉說，今年棗子第一波開花時，剛好遇到8月豪雨，打掉不少棗子花，加上連日大雨果園積水，棗子樹也死好多顆，而且觀光果園因採無毒自然農法，不開燈催花，因此第一波成熟的棗子比往年少又晚。

黃貴珍說，已經很多熟客及旅遊公司向她們報名採果活動，但都被她拒絕了，因為怕成熟的棗子不夠採，雖然她的果園「棗到了」30日已經開放採果，但遊客最好事前打電話查詢。另一家提供採果的梅嶺堂網室有機牛奶蜜棗果園也表示，目前棗子還沒熟，要等到明年1月中才開放採果。

林俊杉表示，種棗子要好吃技術性很高，但也是看天吃飯，他們園區應對方式是種植4種花期不同的品種分散風險，目前已陸續結果可採的品種是中葉、三木，還有一區金桃、珍蜜較晚開花，可供農曆年後遊客採果。

(中時 )

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