影》為贖賓士車 六福皇宮主廚搶銀行

為贖賓士車，六福皇宮主廚搶銀行。(照片翻攝自臉書)

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中時電子報
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陽信銀行搶案 警開三槍逮一嫌

新北市板橋篤行路陽信銀行28日遭歹徒搶走334萬元，警方今（29日）晚6時許在板橋區大觀路巷內發現游嫌行蹤，連開3槍攔下逮捕，確認其身分為六福皇宮廚師。

警方地毯式調閱監視器及查訪，鎖定一名游姓男子涉有重嫌，29日晚間6時許已在板橋區大觀路巷內攔截圍捕，刑事幹員朝企圖逃逸的游嫌座車連開3槍，游遂下車就逮，幹員在車廂內起獲剩餘贓款244萬元，警方帶回游嫌偵訊，確認其身分為六福皇宮廚師。游嫌搶得334萬元後，29日帶贓款到台北市某當鋪，花費90萬元將典當的賓士車贖回，在返回板橋住處時，遭專案小組掌握行蹤，經攔截圍捕，在板橋大觀路一段28巷內將游嫌逮捕。

陽信銀行搶案 警開三槍逮一嫌

台北威斯汀六福皇宮聲明也發布聲明證實此事，聲明表示，游姓搶匪為六福皇宮絲路宴主廚，表現正常原訂結束營業後，轉調至集團旗下其他品牌任職，不過他在26~28日請假，且今日正常上班無異樣，即日起先予以停職，將依相關規定懲處，未來可能予以免職。

【台北威斯汀六福皇宮聲明】

台北威斯汀六福皇宮絲路宴游姓主廚於公司平日於公司表現正常，與同仁相處互動良好，原定12/31 皇宮結束營業後，轉調至集團旗下其他品牌任職，12/26-12/28 請病假但今日有正常上班也並無異常，發生此事公司深表遺憾，並於即日起先予以停職，後續將依工作規則相關規定辦理，若情節符合屬重大違法之免職要件，將予以免職處分。

(中時電子報)

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