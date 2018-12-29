2018年12月29日 21:28 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

駁干涉新聞選台 餐廳業者「給保五學生的一封信」澄清始末。(影片1:42:00處開始)

內政部保五總隊遭到爆料，學生餐廳的電視只能收看特定新聞台，傳餐廳廠商還規定不准轉台，只能看中天新聞台。對此，承攬保五總隊餐廳公司的負責人--黃姓總經理發表一封公開信澄清事情始末及他的感想。對某位學員不滿餐廳電視收看某台新聞節目，投書給某單位。最後演變為妨害學生的閱聽自由。承攬伙食業者竟從一位沒沒無聞的商家變成中共的同路人，而遭撻伐攻擊。黃姓業者感嘆事情遭扭曲演變，印證了「民主只是一群會投票的驢」這句名言。

黃總經理給保五學生的一封信全文如下：

很意外地在我離開保五的前夕，某位思想偏激的學員因為看電視的不滿，投書給某單位。最後又演變為(因為餐廳老闆不同意電視轉台)一霎間，我從一位沒沒無聞的死老百姓變成一位有中資背景，中共的同路人！且群起撻伐，從以上種種跡象顯示，印證了(民主只是一群會投票的驢)這句名言。

我念高中的時候，老師曾諄諄教誨:第一等人做醫生，第二等人做工程師，只有不入流的人，才做政治。我永遠記得此句，並教導我的孩子，絕不涉足政治，政治根本就是一群政客分贓，不分顏色，不隨波逐流，凡事聽聽就好。

民主是：我雖然不贊同你，但我誓死保衛你發言的權利!惟清談誤國，中國有明朝，西方有古希臘為鑑。台灣現在就是一群所謂名嘴誤國，主導並強姦民意,因此我本人不喜歡看政論節目，無分藍綠，若要我真的選擇新聞節目，我寧願看大愛新聞或原民新聞。

相信大部分學員不認識我，除了伙委及少部分跟我講過話的人.因為我最常出現的地方就是中晚餐發便當的辦公室，及週五發餐點的時候，再來就是每月一次的伙食會議，我因為需要清晨三四點到菜市場買菜，回來後工作到晚上七點才回宿舍，必須每天處理保五交辦大小事及回覆學員在line反映事項，兼修理手推車輪子等雜項事務，遑論政治，就想坐下來，靜心全意聽完歌劇或交響樂都難。

我如何干涉電視新聞轉台？電視是機關的，收視費是機關繳的，我可以背起肩帶，指揮學員起立坐下嗎？何時起，死老百姓可以指揮警察？

我沒去過大陸，就連香港也沒，最遠就只去過大阪、京都。就環境而言，我出桃園機場後，深深感覺：台灣好髒好亂！

台灣政治色彩太過對立了，我很懷疑這真是同一個民族嗎？根本就是不同種族勉強住在一起的大亂鬥，日本人團結，一致對天皇效命，雖然引發世界大戰，但是從戰爭廢墟重建，到七零年代開創數個(日本第一)，sony、Toyota、三菱、sharp，蕞爾島國可以造飛機，做軍艦。台灣---福爾摩沙---你做了甚麼？

我看不起這些名嘴，有人曾經說過：他只是拿著劇本念台詞，領個車馬費而已，士大夫無恥，是謂國恥！

歷史中的台灣，曾是清朝的疆土，因此派劉銘傳治台，建了鐵路等基礎建設，後因馬關條約，割予日本。五十年後，日本戰敗,中國政府派員接收台灣。

現實中的台灣，國際間沒有國名，只有地名，無論中華民國也好，台灣也好。

各位還沒真正當警察，只有以前的社會經驗或學校生活，年輕人對未來有無限的憧憬(理想或抱負)。這當然很好，但真正當警察後，必然體驗政治的真實面。

我輩皆經歷過台灣政治的演變:戒嚴解嚴街頭運動抗爭,我父親因為228而從台中二中輟學,在家從不談政治，我經歷過施明德絕食抗議的台政大學生響應運動，看過美麗島雜誌，唱過黃河大合唱，陳菊是我學姐。我同學因為學運，當兵時常被晚點名，哭喊向我求助…………

我討厭政治，政治卻不離我身，我遠離政治，政治卻現在沾我！

我不解的是:有人跟我反映過電視要轉台嗎?我很少出現在餐廳，前面有述及，電視轉台有需要跟我說嗎?電視不是我買的，第四台費用不是我繳的。

何時台灣警察辦案，要跟死老百姓報備？下回派警車出勤時,請打行動給我知悉，想轉台，你不會跟帶隊幹部說嗎？不曉得向幹部爭取你的收視權益嗎？在警察機關的土地上，有需要逕向死老百姓提出請求嗎？

我的廚工很可憐，拖著老殘身軀(高齡快70)來做年輕人不想做的勞力工作:瞇著眼挑菜蟲，檢細沙、洗菜、切菜、打菜、拖地、洗地、擦桌，還要幫青壯諸賢開關電視，電視沒轉台落個台奸惡名(其中有位是深綠的，本次全家投陳其邁！！)她根本沒注意電視開在哪一台？

請帶點智慧反映自己的需求,不要亂打誤傷自己人！！

最後.敬祝諸位當好警察，別忘了，你們的薪水來自勞苦大眾，不是哪個政黨，再繼續如此強姦民意，栽贓汙衊，終將唱起Epilogue。

(中時電子報)