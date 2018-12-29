不畏五月天林宥嘉夾擊 麋先生開唱「有結婚喜宴的感覺」

麋先生今晚開唱。(相知提供)

友善列印
中時
麋先生今晚開唱。(相知提供)

金曲樂團麋先生29日於台大體育館舉辦首場大型售票演唱會「麋宮」，第一次辦大型售票演唱會就與五月天及林宥嘉「撞場」，在天團天王的夾殺之下，今晚仍有超過2000名歌迷到場支持力挺，讓麋先生感動直呼：「你們是真愛！」

麋先生2012年成軍，2014年拿下金曲獎最佳樂團獎後持續散發搖滾熱度，帶著自成一格的「麋式搖滾」足跡踏遍東京、首爾、北京、上海、坎城、巴黎等城市。主唱聖皓說：「今天就算唱到聲音沙啞、吉他斷弦、鼓皮破掉，也希望和大家high到最後！」吉他手小B看到台下滿滿的歌迷，開心的直說「好有結婚喜宴的感覺！」鼓手逸凡也感動表示：「謝謝台下所有的你們幫麋先生圓夢！」

這次為了能更近距離與歌迷接觸，麋先生斥資打造環形延伸舞台，他們笑說最大考驗之一就是在延伸舞台滿場跑的體力挑戰，但也讓他們很有棒球選手打出全壘打後沿路與球迷擊掌的風光感。除了環形延伸舞台，舞台正上方也特別以麋先生的樂團象徵訂製一個全台最大升降金屬麋鹿頭，主唱聖皓透露這場演唱會不只要記歌詞，還要記住機關移動的時間與舞台走位，「第一次抬頭看到那顆超巨大金屬麋鹿頭降下來的時候真的感覺很震撼！但也很擔心會被打到頭！」

聖皓在唱〈Hello〉前特別哽咽點名演唱會總製作小凱，「之前一起合作巡迴時小凱後來因病請假，這次麋先生要舉辦大型演唱會，小凱毛遂自薦想和麋先生再一起努力，沒想到前期製作進行到一半小凱又必須告假養病，希望下一次麋先生到更大的地方演出時，小凱不要再缺席了！也把這首歌送給小凱！希望他趕快好起來。」

而麋先生在圈內也有不少好友如戴佩妮、八三夭、蕭秉治、吳汶芳、法蘭黛、鼓鼓、林柏宏、宇宙人、Trash、魏如昀等今日也都現身力挺捧場。

(中時 )

子閎拍《艾蜜麗》爆肥7公斤！鍾… 劉以豪殺青宴以這動作謝劇組！導…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。