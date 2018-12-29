不畏五月天林宥嘉夾擊 麋先生開唱「有結婚喜宴的感覺」

2018年12月29日 21:32 中時 蔡琛儀

麋先生今晚開唱。(相知提供)

金曲樂團麋先生29日於台大體育館舉辦首場大型售票演唱會「麋宮」，第一次辦大型售票演唱會就與五月天及林宥嘉「撞場」，在天團天王的夾殺之下，今晚仍有超過2000名歌迷到場支持力挺，讓麋先生感動直呼：「你們是真愛！」

麋先生2012年成軍，2014年拿下金曲獎最佳樂團獎後持續散發搖滾熱度，帶著自成一格的「麋式搖滾」足跡踏遍東京、首爾、北京、上海、坎城、巴黎等城市。主唱聖皓說：「今天就算唱到聲音沙啞、吉他斷弦、鼓皮破掉，也希望和大家high到最後！」吉他手小B看到台下滿滿的歌迷，開心的直說「好有結婚喜宴的感覺！」鼓手逸凡也感動表示：「謝謝台下所有的你們幫麋先生圓夢！」

這次為了能更近距離與歌迷接觸，麋先生斥資打造環形延伸舞台，他們笑說最大考驗之一就是在延伸舞台滿場跑的體力挑戰，但也讓他們很有棒球選手打出全壘打後沿路與球迷擊掌的風光感。除了環形延伸舞台，舞台正上方也特別以麋先生的樂團象徵訂製一個全台最大升降金屬麋鹿頭，主唱聖皓透露這場演唱會不只要記歌詞，還要記住機關移動的時間與舞台走位，「第一次抬頭看到那顆超巨大金屬麋鹿頭降下來的時候真的感覺很震撼！但也很擔心會被打到頭！」

聖皓在唱〈Hello〉前特別哽咽點名演唱會總製作小凱，「之前一起合作巡迴時小凱後來因病請假，這次麋先生要舉辦大型演唱會，小凱毛遂自薦想和麋先生再一起努力，沒想到前期製作進行到一半小凱又必須告假養病，希望下一次麋先生到更大的地方演出時，小凱不要再缺席了！也把這首歌送給小凱！希望他趕快好起來。」

而麋先生在圈內也有不少好友如戴佩妮、八三夭、蕭秉治、吳汶芳、法蘭黛、鼓鼓、林柏宏、宇宙人、Trash、魏如昀等今日也都現身力挺捧場。

(中時 )