加強管理 以防越南來台旅行團集團逃脫事件再次發生

2018年12月29日 22:15 工商 譚淑珍

行政院政務委員張景森29日召開會議，檢討1225觀宏專案越南旅行社團員集體脫團事件發生原因及目前查緝情形，並討論觀宏專案相關機制。內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮及交通部次長祁文中皆出席。

張景森說，會議中確認目前實施觀宏專案以來，各國發生旅客脫團情形極為少見，僅越南稍多，雖仍屬可控制範圍，但有增加趨勢。類似集體脫團情形過去並未發生，屬特殊個案。按目前偵辦初步結果，應是跨國人蛇集團利用合法觀光管道引入非法移工。因此除全力追緝相關犯罪人員外，必須強化管控現有措施。

他表示，為避免類似事件再度發生，請外交部立即進洽越南政府，針對兩國觀光合作、共同打擊犯罪及防止人口販運等三方面，在既有基礎上進一步加強雙邊合作。

對於違法移工問題，張景森責成內政部立即研修「入出國及移民法」，加重違法移工、違法容留者及販運仲介者的刑責，並處以巨額罰金，以斷絕偷渡動機，根本解決問題。

他指出，鑒於上述措施有待時間完成，為期觀宏專案繼續順利推動，對於透過觀宏專案來台的越南旅客，即日起由各部會執行以下強化管控措施:

一、強化組團社申請的審查作業，研議增訂組團社違規責任及取消申請資格規定。（交通部）

二、加強入境審查：入境時應加強口詢審查，查驗旅客回程機(船)票及住宿訂房相關資料。（內政部）

三、強化接待旅行社的管理與通報責任：增訂旅行社管理團員與通報違規的作業規定。（交通部）

四、強化違規即時處理機制：發現違規要做到「即時通報政府」，「迅速註銷簽證」，「立即查處追緝」。（交通部、外交部、內政部）

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