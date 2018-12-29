劉以豪殺青宴以這動作謝劇組！導演笑噴：像費玉清

2018年12月29日 21:44 中時 林淑娟

郭雪芙服裝吸睛反被劉以豪吐槽。（八大）

《我們不能是朋友》殺青宴。（八大）

《我們不能是朋友》演員都穿著耶誕風出席殺青宴。（八大）

劉以豪吻孫其君。（八大）

劉以豪模仿費玉清。（八大）

劉以豪以電影《比悲傷更悲傷的故事》晉升億級男神，人氣正火，不過前陣子卻因趕拍八大新戲《我們不能是朋友》而缺席電影宣傳，該劇日前終於殺青！劉以豪28日晚間出席殺青宴，上台感謝劇組工作人員時，邊屈膝邊揮手致意的動作，引起台下的導演馮凱大笑：「像不像費玉清？」讓眾人笑翻。劉以豪順勢加碼模仿小哥的招牌「謝謝」口吻，展現男神幽默另一面。

除了劉以豪之外，主要演員郭雪芙、夏若妍、孫其君、袁艾菲、陳慕、潘奕如、李沛勳等人皆出席參與殺青宴，為歷經3個多月的拍攝畫下完美句點。卸下拍戲壓力的他們聚在一起都非常開心，歡樂氣氛讓劉以豪High到親吻孫其君，也讓劇中情敵郭雪芙和夏若妍笑說：「原來我們被劈腿了！」

眾人話匣子一開，紛紛搞笑道出郭雪芙其實有控制狂！劉以豪更抖出女方的控制狂事跡，包含會問他「鼻子要不要去角質」、「嘴巴要不要擦護唇膏」，郭雪芙忍不住跳出來解釋：「我是有保養控制慾啦！但我是為他們好啊！」她並透露和劉以豪拍某場吻戲時，她感覺到劉的鼻子從她的右側鼻翼磨到左臉頰時，有粉刺滑過來的感覺，「所以我才會叮嚀他要保養啊！」笑翻現場眾人。

耶誕節時大家忙著趕戲，前晚演員群特別約定dress code，穿著耶誕風的毛衣參加殺青宴補過耶誕節。郭雪芙身上正、背面黏著一分為二的獨角獸玩偶造型，獲得大家讚賞創意，劉以豪卻冷嗆：「我覺得這太浮誇！我就不信妳待會怎麼吃東西！」

孫其君戲中飾演郭雪芙的男友「黎皓一」，「黎皓一有影響我孫其君這個人！」他舉例因角色設定是節儉務實的個性，連帶也讓他戲外買東西會開始比價，精打細算。他計畫殺青之後回美國一趟，除了探親也藉由徹底休息，好好向「黎皓一」這個角色道別。

雖然拍完戲，很捨不得劇組，但對於將告別劇中角色，夏若妍直率表示第一個想法就是很開心，「開心的部分是終於可以離開這個很壓抑、負面的角色」。她在戲裡飾演劉以豪女友，兩人在經過長時間的交往後，感情變質。受到角色性格影響，夏若妍說這是第一次演戲，演得精神上很勞累，「會有靈魂被掏空的感覺。」

袁艾菲則是在戲殺青後，一點都沒有想放鬆的念頭，她表示最想做的事情就是去健身！身型已經很苗條纖細的她不改大辣辣的個性，笑喊：「因為我的肌肉量一直掉啊！肉都鬆掉了呢！」

(中時 )