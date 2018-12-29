劉以豪殺青宴以這動作謝劇組！導演笑噴：像費玉清

郭雪芙服裝吸睛反被劉以豪吐槽。（八大）

友善列印
中時
郭雪芙服裝吸睛反被劉以豪吐槽。（八大）
《我們不能是朋友》殺青宴。（八大）
《我們不能是朋友》演員都穿著耶誕風出席殺青宴。（八大）
劉以豪吻孫其君。（八大）
劉以豪模仿費玉清。（八大）

劉以豪以電影《比悲傷更悲傷的故事》晉升億級男神，人氣正火，不過前陣子卻因趕拍八大新戲《我們不能是朋友》而缺席電影宣傳，該劇日前終於殺青！劉以豪28日晚間出席殺青宴，上台感謝劇組工作人員時，邊屈膝邊揮手致意的動作，引起台下的導演馮凱大笑：「像不像費玉清？」讓眾人笑翻。劉以豪順勢加碼模仿小哥的招牌「謝謝」口吻，展現男神幽默另一面。

除了劉以豪之外，主要演員郭雪芙、夏若妍、孫其君、袁艾菲、陳慕、潘奕如、李沛勳等人皆出席參與殺青宴，為歷經3個多月的拍攝畫下完美句點。卸下拍戲壓力的他們聚在一起都非常開心，歡樂氣氛讓劉以豪High到親吻孫其君，也讓劇中情敵郭雪芙和夏若妍笑說：「原來我們被劈腿了！」

眾人話匣子一開，紛紛搞笑道出郭雪芙其實有控制狂！劉以豪更抖出女方的控制狂事跡，包含會問他「鼻子要不要去角質」、「嘴巴要不要擦護唇膏」，郭雪芙忍不住跳出來解釋：「我是有保養控制慾啦！但我是為他們好啊！」她並透露和劉以豪拍某場吻戲時，她感覺到劉的鼻子從她的右側鼻翼磨到左臉頰時，有粉刺滑過來的感覺，「所以我才會叮嚀他要保養啊！」笑翻現場眾人。

耶誕節時大家忙著趕戲，前晚演員群特別約定dress code，穿著耶誕風的毛衣參加殺青宴補過耶誕節。郭雪芙身上正、背面黏著一分為二的獨角獸玩偶造型，獲得大家讚賞創意，劉以豪卻冷嗆：「我覺得這太浮誇！我就不信妳待會怎麼吃東西！」

孫其君戲中飾演郭雪芙的男友「黎皓一」，「黎皓一有影響我孫其君這個人！」他舉例因角色設定是節儉務實的個性，連帶也讓他戲外買東西會開始比價，精打細算。他計畫殺青之後回美國一趟，除了探親也藉由徹底休息，好好向「黎皓一」這個角色道別。

雖然拍完戲，很捨不得劇組，但對於將告別劇中角色，夏若妍直率表示第一個想法就是很開心，「開心的部分是終於可以離開這個很壓抑、負面的角色」。她在戲裡飾演劉以豪女友，兩人在經過長時間的交往後，感情變質。受到角色性格影響，夏若妍說這是第一次演戲，演得精神上很勞累，「會有靈魂被掏空的感覺。」

袁艾菲則是在戲殺青後，一點都沒有想放鬆的念頭，她表示最想做的事情就是去健身！身型已經很苗條纖細的她不改大辣辣的個性，笑喊：「因為我的肌肉量一直掉啊！肉都鬆掉了呢！」

(中時 )

不畏五月天林宥嘉夾擊 麋先生開… 唐美雲演《高僧傳》蓮池大師 曝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。