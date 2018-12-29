道瓊指數朝月線和年線收黑方向前進

2018年12月29日 22:14 工商 顏嘉南

美股經歷上沖下洗的一周，道瓊工業指數28日高低震盪將近400點，雖然周線出現4周以來首次收紅，但仍朝著月線和年線收黑方向前進。

美股28日跌多漲少，3大指數當日波動劇烈。道瓊指數終場下跌76.42點或0.33％，以23,062.4點作收。道指盤中最高躥升243.06點，最低大跌155.26點，高低起伏將近400點。

標普500指數28日收低0.12％，收在2,485.74點。盤中雖然一度大漲1.26％，但能源類股跌勢慘重，最終仍無力回天。

3大指數只有科技股雲集的那斯達克指數收漲，終場小漲0.08％，報6,584.52點，主要由蘋果、亞馬遜和網飛領漲。

就全周來看，美股3大指數終見周線收紅，寫下11月底以來首次。道指全周大漲2.8％，標指揚升2.9％，那指躥揚4％。

即便周線揚眉吐氣，但月線和年線仍然堪慮。截至28日，3大指數12月月線全數收黑，恐創下1931年來最差12月表現。道指12月重挫9.7％，標指大跌9.9％，那指陡降10.2％。

那指在12月墜入熊市，也就是較前次波段高點下跌逾20％，道指和標指仍在修正，分別較10月初和9月底的高點下跌逾10％。

在年線部分，就道指來看，2017年全年漲幅高達25.1％，還創下71次改寫收盤新高紀錄。不過2018年截至12月28日收盤，道指年線降幅達6.7％。道指與標指恐寫下2015年來首次年線收黑，那指也可能寫下2011年來首次年線收低紀錄。

目前令投資人擔憂的因素包括聯準會（Fed）持續升息、美國政府部分關門、全球經濟成長減速，以及中美貿易戰。分析師警告，股市波動可能延續至新的一年。

不過，企業第4季業績將於1月中出爐，聯準會將於1月底召開例會，投資人可觀察最新情勢走向。

(工商 )