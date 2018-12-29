馬哈地：馬來人須修正靠政府援助的價值觀

2018年12月29日 22:12 中時 王嘉源

據新加坡聯合早報網29日報導，馬來西亞總理馬哈地說，馬來人無法依賴「枴杖」而成功。他表示，所謂枴杖指的是政府的援助。他說，當地華人沒有獲得政府協助但依然成功，因此馬來人若不改變態度和價值觀，政府扶持馬來人的政策將無法取得成果。

馬哈地也是「土著團結黨」總主席及浮羅交怡區國會議員。他配合土團黨今年度全國代表大會而接受當地媒體訪問時表示，政府已落實許多扶持馬來人的政策，也給馬來人許多機會和支援，但他們仍然失敗。「這是因為你沒有改變態度，我不喜歡這樣講自己的種族。但我仍必須告訴他們：你是錯的。」

馬哈地說，政府發現單憑扶持措施無法讓馬來人成功，因此希望馬來人不要過度依賴政府或「枴杖」。「我一直研究人類行為，發現決定成敗的因素是文化和價值觀。錯誤的價值觀不會給他們帶來成功。華人沒有任何協助但照樣成功。」

他認為馬來人需要改變一直以來觀念，尤其認為自己「不會成功」的想法。「不工作就沒收入，不努力就不進步。當我說馬來人懶惰，人民就生我的氣，但這就是事實。如果我們不工作，別人就會做這些工作。外國人最後將占領我們的國家。如今我們已有700萬名外勞。」

馬哈地指出，對馬來人最好的是伊斯蘭價值觀，但有很多馬來人其實並未奉行這良好的價值觀。「比如說你不可以分化穆斯林，但有人卻因為政治立場而分化伊斯蘭，說這些穆斯林並非穆斯林，只有他們才是穆斯林。我們已經分裂，這在伊斯蘭教義不允許的。」

馬哈地還表示，他一手成立的土團黨是「希望聯盟」今年大選勝出的關鍵。但他承認若土團黨單打獨鬥，也不可能戰勝原執政黨「巫統」及其執政聯盟「國陣」，所以才會加入希盟。土團黨是希盟四黨成立時間最短的政黨，它今年大選只贏得13個國會議席。「如果第14屆大選沒有土團黨，（前總理）納吉布可能就贏了。」

馬哈地說，此次大選若沒有土團黨，納吉布或許無法拿到多數選票，但因為城市與鄉區的選區劃分不均，國陣仍可能依然贏得足夠議席組織政府。「他們這樣就只能組織一個無能、扭曲的盜賊政府。」

馬哈地也表示，土團黨能贏得馬來人支持的重要原因，在於土團黨是馬來人政黨。「馬來人需要一個強大的政黨。馬來人容易覺得不安及受威脅，他們認為如果自己勢單力薄就無法獲得平等待遇。」

他說：「因此他們不會加入人民公正黨（前副總理安華夫婦所創立，安華現為希盟實權領袖），因為他們不接受多元種族政黨。他們也不加入誠信黨，因為誠信黨也是多元種族政黨。他們更加不可能加入民主行動黨。所以他們還能有什麼選擇？」

另據Channel 8 news報導，馬哈地表示，希盟政府打擊貪污和濫權問題，效果已經逐漸顯現。他說，希盟政府上台不久，人民應該給政府機會，改善表現。

馬哈地說，雖然政府仍面對資金短缺的問題，但當局妥善處理，並讓外國人對馬國有信心。

(中時 )