花旗下修蘋果iPhone明年首季產量預測

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花旗研究基於iPhone銷售遲緩，28日下修蘋果iPhone明年第1季生產量預測，其中售價最高的iPhone XS Max產量下修幅度逼近5成。

花旗分析師William Yang在報告中指出，「花旗大幅調降iPhone產量預測，主要因為iPhone在2018年進入去化庫存階段，對供應鏈來說並不是好兆頭。」

花旗預估蘋果在2019年首季將生產4,500萬支iPhone，低於先前估計的5,000萬支。iPhone XS Max需求展望疲弱為花旗下修產量預測的主因。花旗將價售1,099美元起跳的iPhone XS Max產量大砍48％。

《華爾街日報》11月報導，蘋果縮減9月發表的3款新版iPhone零件訂單。數家蘋果供應商發布獲利預警後，造成蘋果亞洲供應商和代工廠11月股價大跌。

花旗給予iPhone代工廠鴻海和富士康股票「賣出」評等，並認為鴻海遭受的衝擊更大，因為對蘋果新機的曝險較高。

無獨有偶，天風國際證券12月也將蘋果2019年第1季iPhone整體出貨量下調大約2成。

儘管如此，仍不乏分析師看好蘋果後市。市場研究公司D.A. Davidson分析師佛特（Tom Forte）重申，維持蘋果股票「買進」投資評等，和280美元目標價不變。佛特基於蘋果2019年將在富士康的印度工廠組裝部分最新版iPhone。

他在報告中向客戶表示，他認為市場擔心中美貿易緊張可能衝擊蘋果，是近期蘋果股價低迷的原因之一。增加在印度生產的比重，有助緩解iPhone遭受關稅波及疑慮。

佛特指出：「雖然蘋果蒙受的關稅風險最高，但也有最萬全的準備能降低風險，因為蘋果擁有充足的規模和能力，能和製造商協商價格和條件，以及將生產工作移出大陸。」

(工商 )

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