屏東首個小學減塑園遊會　大成國小推出「芭蕉餐盤」超吸睛

2018年12月29日 22:27 中時 謝佳潾

大成國小推廣減塑校園有妙招，除在29日的59週年校慶上舉辦全屏首場由小學主辦的減塑園遊會外，還貼心地準備芭蕉葉、讓忘記攜帶環保餐具的家長與小朋友當餐盤使用，盼藉此創意小巧思，加深大家環保愛地球的觀念。

「園遊會不應該是製造垃圾的活動。」大成國小校長李嘉齡指出，不管參加哪種園遊會，最常看見的東西就是垃圾，光是棉花糖的塑膠袋，她就撿過好多個拿回學校當垃圾袋，這樣的現象對地球來說絕對是種警訊，因此決定盼藉減塑園遊會來翻轉大家的觀念。

李嘉齡說，參與減塑園遊會的業者絕對不能提供一次性餐具及塑膠袋，而逛園遊會的大小朋友當然要自備環保餐具及購物袋，但校方也考量到多少會有人忘記，因此有提供芭蕉葉讓大家當餐盤，至少在現場吃的部分能百分百做到「零塑精神」。

她不諱言地說，2周前校方開始與家長宣傳減塑園遊會時，其實多數人因為覺得不方便而興致缺缺，但活動開始後人潮超乎預期，不僅家長踴躍捧場、小朋友也玩得超開心，且大小朋友一見到「芭蕉餐盤」更是愛不釋手，看來有成功傳達環保愛地球的觀念。

大成國小表示，園遊會上的攤販業者以在地小農為主，有潮州的里仁有機小舖、來義的小米甜甜圈、林邊仁和關懷協會的皮蛋鴨蛋，大家不僅很配合不使用免洗餐具及塑膠袋，還會在結帳時加強宣導減塑觀念。

(中時 )