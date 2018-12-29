唐美雲演《高僧傳》蓮池大師 曝曾經真的想出家！

2018年12月29日 21:57 中時 林淑娟

唐美雲演繹蓮池大師。（大愛電視台）

唐美雲演繹蓮池大師。（大愛電視台）

唐美雲與愛犬小酷。（大愛電視台）

歌仔戲國寶、傳藝金曲獎最佳演員唐美雲，日前受邀參與「日本8K映像演劇祭」，回台後立即投入大愛電視《高僧傳-蓮池袾宏大師》錄影宣傳工作，蓮池大師一生積極弘揚「戒殺、放生」的「愛生、護生」思想，這樣的理念，讓常常救流浪貓狗的唐美雲非常感動。

唐美雲愛狗成癡，休旅車上都帶著飼料餵養流浪貓狗，在路上遇到受傷貓狗，一定立刻送醫救治，家中最多曾經收養了4隻流浪狗，直到唐媽媽下最後通牒：「再帶狗回家，就換你住外面，狗住家裡，一個換一個！」才暫時停止撿狗回家的舉動，但其實唐美雲在劇團工作室，另外偷偷收養了一隻「小酷」的雪納瑞，小酷非常聰明討喜，唐美雲笑說自己在劇團只是執行團長，小酷才是「團長」。

其實，唐美雲不只愛小貓小狗，更是蓮池大師「戒殺、放生」的「愛生、護生」實踐者。茹素二十多年的唐美雲表示，從演繹《高僧傳-蓮池袾宏大師》中，學習到蓮池大師的慈悲思想，配合現代自然保育理念，為眾生集福，是最大的收獲。

她一開始茹素是因為接演宗教劇，依傳統在演繹期間必須茹素，後來母親生病為母親茹素祈福，開始慢慢習慣素食，住在一起的姊姊，也會為她研究許多素食食譜，現在高齡90歲的唐媽媽跟著茹素，覺得身體健康清爽。

這次唐美雲演繹的《高僧傳-蓮池袾宏大師》，是明末四大高僧；蓮池大師出生於明世宗嘉靖年間的名門望族，17歲高中秀才，可以說是現代人稱羨的「高、富、帥」，不料好景不常，蓮池大師27歲喪父，兒子不幸跌落蓮花池夭折；29歲喪妻，體悟生死無常，起了出家的念頭，但是母親強迫他續弦娶湯氏；31歲喪母。蓮池大師在5年內至親盡失，這讓唐美雲回想起，自己面對父親與哥哥往生的經驗。

父親往生時，唐美雲才20幾歲，面對生死無常，當下也起了出家的念頭，但顧及到年邁的母親，所以留在家裡照顧母親，完全能夠體會蓮池大師想要出家的心情，其實這幾年，唐美雲常常參與短期出家的修行活動，除了得到心靈上的寧靜，也學習到許多佛教儀軌，有助於對高僧大師的詮釋。

蓮池大師一生「禪淨兼修、戒殺護生」，現在世面上常見的「戒殺放生圖說」善書，起源即來自蓮池大師，12月31日起，周一至周五下午兩點，大愛電視台將播出唐美雲詮釋的蓮池大師，藉由因果故事告訴世人要「愛生、護生」。

(中時 )