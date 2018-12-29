2018年12月29日 22:11 中時 謝佳潾

屏東33鄉鎮市花燈車點燈，遊行市區為明年台灣燈會點燈。（屏縣府提供）

屏東33鄉鎮市花燈車點燈，遊行市區為明年台灣燈會點燈。（屏縣府提供）

為迎接2019台灣燈會在屏東，全縣33鄉鎮市公所全面動員，以地方農漁牧、文化風情為設計概念，透過花燈車方式呈現在地特色，33輛花燈車29日下午在縣府廣場集結亮相，由縣長潘孟安率同各鄉鎮首長、代表共同啟動點亮花燈車，隨後進行市區遊行活動，提前為明年燈會暖身。

潘孟安表示，台灣燈會首次在屏東辦理，適逢燈會30週年，是一個重要的里程碑，更是屏東的榮耀。縣府透過補助公所方式，邀請各鄉鎮市製作具特色的花燈車，接力點燈，並在台灣燈會展示各鄉鎮市特色花燈車。

潘孟安指出，長達13天的燈會展期，將從2月19日到3月3日，預計將有800萬人次遊客造訪，除了有首次在大鵬灣海洋灣域打造的燈區，縣府還規劃屏東綵燈節、眷村燈區及東港小鎮燈區，希望透過燈會的舉辦，不僅展現屏東軟實力，更讓來國內外的民眾感受屏東人最親切、最貼心的服務。

33鄉鎮市特色花燈車以屏東版圖勾勒出農林漁牧、風土人情及產業樣貌，像屏東市以「火車站」代表啟航，並且以「屏東猴」化身小鎮主人的意象；內埔鄉是將全台唯一「昌黎祠」及「韓愈」搬上花燈車。

此外，琉球鄉則是運用「Q版海龜」、「白燈塔」及「碧雲寺」，帶領大家感受「海上明珠-小琉球」；滿州鄉以「老鷹」、「飛魚」、「港口茶」、「黑豆」，展現地方物產特色；獅子鄉延續「獅子好芒」活動，以吉祥物「芒蘇蘇」呈現，每個花燈車設計別出心裁。

縣府表示，為了讓大家搶先看33鄉鎮市特色花燈車，縣府規劃3場花燈車遊行活動，除了屏東市首場外，明年1月、2月也將分別在屏中區與東港鎮進行。此外，萬丹鄉預定12月31日結合「屏東萬丹紅豆牛奶節」，聯合鄰近鄉鎮花燈車，規劃踩街活動，各鄉鎮將以辦喜事心情，共同迎接 2019台灣燈會在屏東。

(中時 )