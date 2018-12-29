大元坐上心儀男生機車 「大姨媽」外漏座墊：超想死

2018年12月29日 22:33 中時 林淑娟

大元南下高雄出席活動。（大心公關提供）

大元29日南下高雄擔任「VEGA聖誕潮客派對」活動嘉賓，還化身告白天使幫粉絲告白心儀對象，許多民眾為了讓大元為了自己的願望集氣，紛紛上網留言，此外，現場諸多粉絲並搶著與大元同框，望新年獲得好兆頭。而大元最開心的是，竟然有女粉絲從S.H.E跳槽成為大元的鐵粉。

回憶她的機車史，大元笑說記得第一次搭曖昧對象的機車時，當時男生打工完來接她，沒想到大元手上大包小包，又沒地方放，只能一手提著包包，另一隻手抓著機車後的扶手，她笑說當時好狼狽，一直撐住不掉下機車，但又很怕煞車時平衡不了，最後只能一直貼著他的背，當時甚至還擔心那個男生會誤會自己是個很主動的女生。

大元回憶最糗的搭車經驗，她說：「當時很喜歡的男生載我時，剛好生理期來，甚至還外漏到座墊上，下車後我完全大傻眼，只想鑽到洞裏，實在覺得超想死！」不過幸好那位男孩最後還是和她在一起。

別看大元個性大辣辣，其實她不敢亂上男孩子車，除非有好感才例外，而時下有許多男生騎車會故意猛煞車，好讓女生可以貼上去，大元笑說自己沒遇過這種豆腐男，不過有時被喜歡的男生載時，還會偷偷幻想：「你怎不煞車呢？」

她大二時騎車出車禍，後來有好幾年的時間不敢給人載或自己騎車，直到經紀人再三保證載她絕對會比她自己騎安全1000倍，她才願意把命交給經紀人，再度開始機車人生。至於後來如何克服騎車障礙，大元說有次聚會，朋友喝了點酒卻想要載她回去，當時她立刻拒絕，只好鼓起勇氣決定慢慢騎車載他回家，到目的地後馬上拍照傳給經紀人炫耀一翻，跟他說自己終於突破心魔了！

大元在這次活動中幫一位男生向女粉絲許願告白，她說之前有錄製過告白的節目，幫素人向心儀對象告白，當下自己都覺得緊張，但她很喜歡當『媒婆』的氛圍。她透露經常主動向喜歡的男生告白，個性直率的她認為「喜歡就要主動出擊，不然一定會後悔」。之前沒進演藝圈時還曾遇到一個沒談過戀愛的對象，她主動告白，當時男生居然聽不懂，她只好厚著臉皮直接問他：「要不要在一起？」 她現在回想起來很佩服自己的勇氣，但她也笑說年紀越大臉皮越薄，現在可能做不到。

一年又過去，大元希望新的一年能持續的有戲劇作品，可以嘗試不同的角色挑戰自己，繼續磨練自己的戲劇經驗讓大家看到不只是偶像的林大元。

(中時 )