阿信逼問「選怪獸什麼意思」 黃子佼下跪喊：天地良心啊

2018年12月29日 22:32 中時 蔡琛儀

黃子佼今擔任開場嘉賓及演唱會嘉賓。(相信提供)

黃子佼今擔任開場嘉賓。(相信提供)

五月天「人生無限公司」台中演唱會29日邁入第四場，開場嘉賓請到等了30年，近日才發片的黃子佼，他唱完後先是向觀眾道別，還埋伏筆自虧：「今天買票的人不知道是幸運還是不幸。」五月天開唱後，黃子佼又冷不防在〈離開地球表面〉後二度登台打「上班卡」，也是首位開場暨演唱會嘉賓。

五月天也和黃子佼合唱對他極具意義的〈Live & Life〉，是黃子佼發片前遇上歌曲版權問題，面臨專輯少一首歌的窘境，五月天的雪中送炭之作。阿信表示，過去20年來黃子佼助他們頗多，因此看到消息馬上決定要幫忙，他當場笑問：「可是你後來選了怪獸的曲，什麼意思？」讓黃子佼當場下跪喊：「天地良心啊！我就是覺得怪獸的比較好。」

黃子佼精心將五月天「穿」在身上，除了外套和褲子是阿信主理的「Stayreal」，還別上怪獸徽章，T恤則是冠佑潮牌，並戴上石頭手環，還有象徵瑪莎名字「M」的戒指，瑪莎虧：「你開瑪莎拉蒂來台中嗎？」黃也不忘向台下五迷推銷專輯：「我現在只賣輸蔡依林，現場大家一人買一張我就贏了。」阿信則回：「等下Jolin就會傳訊息給我了。」

今晚台中體感溫度僅12度，仍澆不熄滿場歌迷的熱情，阿信昨唱到一半嗓子略變沙啞，他也表示：「不知道為何今天喉嚨沙啞，但我就是很想唱歌。」不忘安慰歌迷：「大家不要擔心我，我雖然沙啞，但唱得很開心。」但被怪獸噹：「你不會去KTV唱嗎？」讓全場笑翻。

(中時 )