High跨年衝曙光！準備好了 還要看老天爺賞不賞臉

2018年12月30日 00:02 中時電子報 戴安瑋

東北季風南下，中央氣象局表示，北台灣濕涼，冷空氣報到外，還有颱風恐來襲，一直到108年元旦全台濕冷。（圖/中央社)

明天就是跨年了！全台瘋煙火、看曙光、日初，但根據中央氣象局預報，跨年及元旦除受冷空氣影響，還大雨來擾局，全台看不到曙光、日出機率高。

12/31日跨年民眾引頸期待，台北101跨年煙火，煙火發數為1萬6000發，與去年相同，但屏幕增168公尺，聲光效果勝於以往，劍湖山世界結合金光布袋戲，自12月29日起，一連3天，合計發射2萬8888發，長達1088秒的金光焰火秀，而高雄義大世界推全台最長，施放時間長達999秒的3D焰火秀，要帶民眾一起迎接2019年的來到。

跨完年，還有民眾會衝到山上看2019年的第一道曙光及日出，依台北天文館公布2019年元旦當日，最早出現曙光的是台中市南湖大山，海拔3740公尺，於5時07分出現，但人跡罕至，民眾只能到平地看曙光，離島的蘭嶼龍頭岩的5時12分最早，台灣本島平地的最早曙光在5時15分出現於台東縣三仙台。各縣市政府紛推活動，讓民眾high翻天。

但天公不作美，上週四起強烈大陸冷氣團南下，週六最低溫降到10.5度，今周日最低溫也下探10度，且會持續到12月31日，又溼又冷，成為近10年來最慘跨年，翌日元旦的賞曙光及日出，也恐泡湯。

中央氣象局表示，跨年夜又濕又冷，民眾漏夜看煙火，要帶雨具，還要多加一件厚外套，第二天看不到曙光、日出，仍須注意保暖，千萬別著涼了。

(中時電子報)