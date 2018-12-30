「吃芝麻掉燒餅」的新南向 蘇宏達：犯了6大錯誤

2018年12月30日 07:02 中時電子報 張達智

越南觀光團152人大逃脫，顯示新南向政策出了大問題，絕不是張景森一句「吃燒餅哪有不掉芝麻的」可以笑笑帶過。台大政治系教授蘇宏達指出，蔡總統的新南向，一開始就犯了六大錯誤。

蘇宏達在臉書發文表示，自1960年代開始，中華民國就不遺餘力地經營和東南亞關係，因此，新南向其實沒那麼新，而「刻意標新立異」，正是新南向的第一個致命傷。

新南向最早只涵蓋東南亞10國，但為了和過去區隔，又把印度等南亞國家全部列入，最後甚至擴及南半球的紐西蘭和澳洲，全部加起來有近20個國家。這些國家本身的發展程度、國際地位、社會結構、與台灣的關係差異極大，全部放入一個政策籃子裡，就註定新南向的命運多舛。

第二個致命傷是沒有戰略。台灣和東南亞的關係，應該要放在整個外交的大戰略下去構思。但是蔡政府至今，沒有提出任何外交整體戰略，只有單一個新南向政策。

第三個致命傷是反中論述。沒有一個國家、一個領袖、當地企業會明明白白地和打著反中旗幟的台灣政黨站在一起。民進黨的去中、反中、仇中論述，反而成了台灣前進東南亞的絆腳石。

第四，沿著反中論述發展，新南向政策對內就成了民進黨鬥爭國民黨兩岸路線的工具，目的是要營造馬英九時代所謂向大陸傾斜的錯誤，進而否定國民黨的兩岸路線。新南向遂成了民進黨的內鬥槓桿，失去了檢討改進的空間。

第五，則是政治掛帥。當新南向政策對外支撐了反中論述，對內變為內鬥槓桿，政治考量就凌駕於專業判斷。譬如：針對給予泰國免簽，外交官員要求對等的堅持，警政單位對泰國娼妓和毒品輸出的憂慮，移民署對於非法居留的擔心，都在政治考量下變得微不足道而刻意被忽視。

第六，短視急功。為了要支撐上述民進黨的政治論述，新南向政策不得不短線操作：陸客不來，就得招攬東南亞的觀光客，於是免簽和補貼就變得必要；拒絕陸生，所以對東南亞和南亞學生廣開大門，誘迫大學院校在極短的時間內提出宏大的南向計畫；阻止赴陸投資，因此催促國營企業前進東南亞。結果，一切急就章，漏洞百出：觀光客非法偷渡，留學生成了廉價黑工。

蘇宏達認為，檢視新南向，首先是不要標榜新，而是要放在過去60年的歷史脈絡裡，承認並檢視過去的成敗，才能去蕪存菁再出發。其次，則要徹底和反中論述、對內鬥爭脫勾，才能免於政治掛帥。

最後，蔡政府應快快擬定台灣的外交大戰略。如此，才能從長遠和宏觀的角度，為台灣規劃出一個將來不論是那一個政黨執政，都能夠繼承且發揚光大的好南向政策。

(中時電子報)