最美星二代又長高 任達華14歲女兒長腿直逼名模媽

2018年12月30日 00:01 中時電子報 蔡曉婷

Ella腿長驚人。（圖／翻攝自琦琦是我微博）

被封「最美星二代」的任達華女兒任晴佳（Ella）才14歲，身高就達170公分，光腿長就有100公分，連任達華都曾驕傲表示女兒腿長已經勝過他。最近港媒目擊名模琦琦帶著女兒Ella出門逛街，可見Ella又長高了，和180公分高的琦琦只差半個頭，修長美腿加上好比例的身材，讓人不驚讚歎逆天基因。

Ella今年3月首度受邀為「千禧新勢力Millennium Power」活動拍宣傳照，雖照片中未刻意展現出她的招牌長腿，但長直髮造型加瓜子臉與精緻五官，已讓不少網友直喊：「戀愛了」，舉手投足也很有模特兒風範，任達華被問此事則表示，沒考慮讓女兒出道，直說這年紀讀書最重要，對「前世情人」百般寵愛、呵護。

先前任達華出席活動，被問女兒已進入青春期，是否做好讓Ella談戀愛的心理準備？任達華先略帶醋意說：「她才13歲還小」，又問是否有禁愛令？任達華表示：「沒有這種事」，再問他是否吃醋？任達華跳針笑回：「沒有這種事」。

琦琦日前曬出和女兒滑雪照片。（圖／翻攝自qiqi_qiqi12 IG）

而Ella不只外型漂亮，對待父母也十分孝順、溫暖，日前聖誕節琦琦帶著Ella去滑雪度假，琦琦PO出母女合影，感動分享說：「我有一個世界上最好的女兒、知道我畏高、自己滑雪、總是回頭看媽媽有沒有跟上，一路上滑了又等，等了又滑、好有耐心」。

Ella被拍身高直逼媽媽。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

最近港媒直擊琦琦帶著女兒前往中環逛街，兩人下車後可見Ella的身高已經快超過媽媽，母女倆去一家巧克力店買零食，一路上兩人像姐妹一樣親密聊天，約半小時後母女倆各提一袋食物離開，店員也出面幫忙提了些食物上車，推測應是前來購買給親友的禮物，而越長越高的Ella也引來網友評論，笑說：「這腿像是被PS過了一樣，羨慕」、「天然美女」、「女神績優股」。

(中時電子報)