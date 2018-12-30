黃安關微博潛水1月 突按讚「緊盯這導演」

黃安日前宣告退出微博。（圖／翻攝自黃安微博）

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中時電子報
黃安浮出水面按讚針對紀錄片導演李惠仁。（圖／翻攝自黃安微博）

自稱台獨剋星的藝人黃安近年來將工作、生活重心移往大陸，也常在微博發表對時事看法，九合一大選結束後，4日他突發文，宣告將全面遠離微博，久未說話的黃安，日前疑似悄悄浮出水面，按讚網友發文「緊盯這個紀錄片台獨導演『李惠仁』」，暗示抓台獨份子的心態不變。

黃安過去常發文點名演藝圈中的台獨份子，盧廣仲、NONO、林宥嘉等人都曾中槍，11月台灣舉行九合一大選，對政治話題十分熱衷的黃安放話支持高雄市長候選人韓國瑜，稱若對方當選就要剪掉留了多年的長髮當祭品，卻遭外界批評「豬隊友」，直到選舉劃下句號，韓國瑜勝出，黃安才脫口表示：喊「台灣選舉結束啦，爽！都他媽憋了一個月了」。

黃安先前PO出自己的背影照，喊話說：「心寒了！微博，有緣再見！謝謝大家」，宣告關微博，然日前他又登入帳號，還按讚「鬼島天師阿強」微博用戶發文強調要緊盯紀錄片導演李惠仁，將其貼上台獨標籤，揚言：「千萬別讓他偷偷摸摸的來大陸撈人民幣」，可見黃安雖短期內不願在微博發文，仍默默潛水關心時事。

而40多歲的李惠仁曾任民視新聞台、三立新聞台攝影記者，2011、1013年他曾執導紀錄片《不能戳的秘密》、《不能戳的秘密2：國家機器》，2013、2018年都曾獲金鐘獎提名導演獎，今年11月以《不能戳的秘密》榮獲卓越新聞獎新聞志業特殊貢獻獎。

(中時電子報)

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