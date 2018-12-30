7年級生沈痛告白：醒醒吧 台灣不需要這麼多人才

2018年12月30日 07:09 中時電子報 張達智

迷惘似乎成為這個世代的普世想法，不知道為何努力，也不知道自己的勤奮能帶領自己到哪裡。政府說基本工資提高、呼籲企業加薪，但實際卻感受不到。一位7年級生發表一篇「醒醒吧，台灣不需要這麼多人才」文章，引發網友熱烈迴響。

《東京工程師圖鑑》，是一群在日本工作的網路業人（與即將赴日，工程師為主）所組成的社群，目的是分享日本網路圈的求職管道與方法，讓想來日本一起工作的夥伴能夠順利上岸。

一名7年級生在《東京工程師圖鑑》發表「醒醒吧，台灣不需要這麼多人才」文章。他表示自己接近30（歲），在思考「人生下一個五年該如何規劃」時，和許多產業的朋友聊，卻發現一個共同的結論：台灣人才，其實供過於求。

他舉「快銷品產業」為例，20年前一間公司可能可以開出100個甚至200個職缺出來，時至今日，過去能夠開出100個職缺的公司，現在可能只剩下30個甚至更少，有些在台灣甚至連「人資」都沒有，招募是由整個大中華區的運營總部(現在多設在中國)執行。

在職缺變少、人才維持一樣數量的情況下，就會產生兩個嚴重的問題：1.整體產業薪資下滑；2.新人不會碰到有挑戰性的工作，沒有經驗的新鮮人入行十分不易。

此外，作者說，「強烈感受到成長的停滯」。出了社會（尤其是面試台灣以外的工作），發現扣除掉超少部分需要「硬技能」之外的工作，「經驗」永遠比「聰明」重要，但話說回來，經驗到底得去哪找去哪累積？

面對這樣的困境，作者提出2個解法：

1.加入新興產業，跟著產業快速擴張

2.離開台灣，挑戰更大的市場、面對更困難的問題，讓自己到一個更寬廣的舞台，才會是一個讓你更願意努力同時也能獲得相對應報酬與成長的選項。

這篇文章被轉貼到《mobile01》，引發網友熱烈討論。網友「mascotqoo」認為作者所說「非常正確！以現在破舊不堪的台灣，台灣不需要這麼多人才」，更說把持台灣資源的這些老屁股，誰有能力趕走他們？一堆政客，如何讓人在台灣生存？

網友「大呆群」則說「台灣的老闆與企業，需要的是奴才，並不是人才，有機會的確要到先進國家去見識」。

不過也有網友吐槽「抱怨自己是人才，結果位子卻被老屁股佔著???你有沒有想過，你所謂的老屁股，可能是你爸，你伯伯、你叔叔、你大哥?要養你，要支撐一個家，還要被你嫌是老屁股佔著位子不走?」

更有人說「醒醒吧，台灣不需要這麼多人才???台灣沒甚麼人才才是真的吧，看看檯面上的政治人物，庸才怪咖一堆，各行專業人才真的也不多耶，一直向下沉淪的國家，說人才太多???」。

(中時電子報)