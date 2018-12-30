NBA》果真好友！韋德去年9月就知詹皇去湖人

韋德可能比很多人更早知道詹姆斯今年夏天會跳槽湖人。(美聯社)

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中時電子報

上季曾效力過騎士，跟好友「小皇帝」詹姆斯同隊打球的韋德，接受《The Athletic》專訪時自爆，他去年9月簽約騎士時，就知道詹皇不會續留騎士，且在今年夏天就跳槽湖人，「因為我很清楚，詹姆斯是做事相當謹慎的人！」

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「我知道詹姆斯的終極目標就是待在洛杉磯，去年他招募了我，跟我聊到讓我簽約騎士的事情，」韋德表示，「我直接就告訴他，聽著！我清楚你可能不會待在克里夫蘭很久，你要成為自由球員了，或許有事發生，屆時我們再討論。」

沒想到韋德竟在上季交易截止日當天，突然被騎士換回熱火，讓他感到很錯愕，因為他想重返總冠軍賽，也沒提出交易申請，「一開始跟騎士簽約的目標就是打進總冠軍賽，如果事先知道我會被交易回熱火，我根本不會跟騎士簽約。」

「這將是我職業生涯讓人難以理解的一頁，但它就是發生了，」韋德說，「我知道我在騎士扮演好了自己角色，也就是當1名領袖與老將，至少我可以說我跟那邊的人建立良好關係，別問我為何會被騎士交易，因為我自己也不知道。」

結果在韋德確定交易回熱火當天，詹姆斯與他共進午餐，算是替他送行，「當時情況並非他直接表態，說我被交易了，然後他會去湖人，而是像我說的那樣，我清楚他的終極目標，我知道他的心屬於哪裡，知道他的整體思考模式。」

(中時電子報)

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