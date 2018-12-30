慾望女教師誘姦小嫩男 砲跡遍布各處

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

狼師不分男女，澳洲一名30多歲高中女老師，用香菸、啤酒取得16歲的男高中生的好感，用IG向對方邀約「要不要做一些有趣的事情」，便載著學生到處發生性關係，直到兩個月後，兩人行徑曝光，女老師遭到校方停職處分。

《每日郵報》報導，這起師生不倫關係發生在2016年2月，當時女老師先以菸、酒討好學生，再用Instagram邀約對方「要不要做一些有趣的事情」，便開車載著他前往游泳池，學生向法官表示，「一開始我只是撫摸她的腿，然後我們就接吻並發生了性關係」。

男高中生提到有次和女老師一同開車前往海灘，起初只是坐在沙灘上兩人撫摸彼此，但之後就在水中發生性關係，他說2人甚至還特別跑到附近的瀑布做愛，兩人的砲跡遍布車子後座、海灘，相當讓人咋舌，兩人的不倫關係維持了將近2個月，2016年4月，事件才整件曝光，女老師也遭到校方停職得處分。

不過法官調查後發現，學生沒有被強迫發生性行為，但女老師卻真的利用男高中生滿足自己的慾望，因此，法官駁回了辯護律師提出的無限期拖延法律訴訟的申請，女老師也將在明年中出庭受審。

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(中時電子報)

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