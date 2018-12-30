律師說法》父親不給遺產逼簽拋棄繼承 女兒訴訟討回4千萬

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
天秤座法律網、編輯／

鍾太太是父親的長女，有一個妹妹、三個弟弟，鍾太因為是女兒，因為傳統觀念女兒不能繼承遺產，所以鍾太太和妹妹在父親生前，就已經簽下了拋棄繼承聲明書。後來父親往生，三位弟弟拿出父親的遺囑，遺囑中寫著所有遺產由三個兒子繼承，女兒不得繼承。鍾太太記得父親往生前，曾經跟二個女兒說過，自己受到兒子的欺負，遺囑不是自己想要寫的，鍾太太和妹妹並不想放棄繼承，加上父親留下一筆位在七期的方正土地，價值利益龐大，但弟弟不肯讓步，堅持土地就是兒子才能繼承，鍾太太見協商不成，弟弟們也不顧手足情份，於是在兒女的建議下，尋求律師的協助。

律師表示，鍾太太在父親往生前的拋棄繼承聲明是不具法律效力的，有效的拋棄繼承，必需是父親往生後，於三個月內向法院聲請拋棄繼承，才會有效。因此傳統上許多女兒被迫簽下拋棄繼承聲明，在發生繼承事實時，還是可以站出來勇敢爭取權益。

該案件的遺囑來看，筆跡可以初步判定是鍾太太父親所寫，也符合自書遺囑的要件，基本上是個有效力遺囑。但仍然侵害到了鍾太太的特留份，民法的規定，原則上是不能透過遺囑完全剝奪一個人的繼承權，有特留份的保障，例如鍾太太父親有5個子女，則5人的應繼份是各1/5，特留份則是1/10。所以鍾太太仍然可以透過訴訟去爭取至少1/10的遺囑，加上父親生前曾說過自己是被兒子強迫帶到代書那寫遺囑，有錄音可以證明，所以李律師建議還是可以在訴訟上先主張遺囑無效，請求1/5的遺產，在訴訟中透過調解爭取最大利益。

在起訴後，律師透過土地的訴訟註記，且先至地政事務所辦理繼承登記，使鍾太太先取得公同共有之權利，讓土地不至於先被三位弟弟處分。並透過訴訟上的鑑價、協商，盡力爭取超過特留份之繼承權利。

五名子女在法院調解數次，在雙方律師的協助下，最終達成和解，鍾太太和妹妹分別取得1/8的繼承權利，也順利辦理七期精華區土地持分的登記、至銀行領出可分配的父親存款，順利解決繼承問題。

(本文取自天秤座法律網，作者為李郁霆律師)

(中時電子報)

慾望女教師誘姦小嫩男 砲跡遍布… 為爭搭計程車槍殺大四生 檢方聲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。