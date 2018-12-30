律師說法》父親不給遺產逼簽拋棄繼承 女兒訴訟討回4千萬

2018年12月30日 00:57 中時電子報 湯萱樂 天秤座法律網、編輯／

鍾太太是父親的長女，有一個妹妹、三個弟弟，鍾太因為是女兒，因為傳統觀念女兒不能繼承遺產，所以鍾太太和妹妹在父親生前，就已經簽下了拋棄繼承聲明書。後來父親往生，三位弟弟拿出父親的遺囑，遺囑中寫著所有遺產由三個兒子繼承，女兒不得繼承。鍾太太記得父親往生前，曾經跟二個女兒說過，自己受到兒子的欺負，遺囑不是自己想要寫的，鍾太太和妹妹並不想放棄繼承，加上父親留下一筆位在七期的方正土地，價值利益龐大，但弟弟不肯讓步，堅持土地就是兒子才能繼承，鍾太太見協商不成，弟弟們也不顧手足情份，於是在兒女的建議下，尋求律師的協助。

律師表示，鍾太太在父親往生前的拋棄繼承聲明是不具法律效力的，有效的拋棄繼承，必需是父親往生後，於三個月內向法院聲請拋棄繼承，才會有效。因此傳統上許多女兒被迫簽下拋棄繼承聲明，在發生繼承事實時，還是可以站出來勇敢爭取權益。

該案件的遺囑來看，筆跡可以初步判定是鍾太太父親所寫，也符合自書遺囑的要件，基本上是個有效力遺囑。但仍然侵害到了鍾太太的特留份，民法的規定，原則上是不能透過遺囑完全剝奪一個人的繼承權，有特留份的保障，例如鍾太太父親有5個子女，則5人的應繼份是各1/5，特留份則是1/10。所以鍾太太仍然可以透過訴訟去爭取至少1/10的遺囑，加上父親生前曾說過自己是被兒子強迫帶到代書那寫遺囑，有錄音可以證明，所以李律師建議還是可以在訴訟上先主張遺囑無效，請求1/5的遺產，在訴訟中透過調解爭取最大利益。

在起訴後，律師透過土地的訴訟註記，且先至地政事務所辦理繼承登記，使鍾太太先取得公同共有之權利，讓土地不至於先被三位弟弟處分。並透過訴訟上的鑑價、協商，盡力爭取超過特留份之繼承權利。

五名子女在法院調解數次，在雙方律師的協助下，最終達成和解，鍾太太和妹妹分別取得1/8的繼承權利，也順利辦理七期精華區土地持分的登記、至銀行領出可分配的父親存款，順利解決繼承問題。

(本文取自天秤座法律網，作者為李郁霆律師)

(中時電子報)