2019兩岸關係有變化？陸學者：重點在這部分

2018年12月30日 14:19 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

大陸國家主席習近平昨(29日)在新年茶話會上的涉台講話，強調2019年是兩岸關係深化交流的一年，中國社科院台研所前所長、上海國際問題研究院特聘研究員周志懷對習談話表示，若「兩岸雙方」的地方都願意交流，那城市交流力度有望前所未見。

據大陸官媒新華社報導，大陸政協會議全國委員會上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。習近平在展望2019年的兩岸關係時說：「我們要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情」。

周志懷對此表示，習近平在政協的講話，顯示兩岸關係和平發展，必將是大陸長遠推動的目標，這次特別著重於「交流」的部分，他認為，兩岸雙方多交流、多往來，才有可能達到「增進親情」。兩岸目前要進行官方交流仍很困難，而城市交流方面是撬動兩岸關係發展的槓桿，估計未來會更活躍、力度更強。

他進一步解釋，推動交流是大陸基本政策，而在民進黨執政後，兩岸交流趨向單方面化；在2018年11月九合一選舉後情況有了變化，若兩岸地方首長都有意願，城市交流的力度可能前所未有。

周志懷12月26日也曾在「2018年兩岸關係回顧與展望」研討會發表評論，他說，蔡英文上台執政後，對台灣政局的駕馭能力、經濟社會的治理能力、社情民意的覺察力、自我反省能力、對大陸對台政策的判斷力、對美國過多的想像力，完全是失能的。他直言，「蔡英文注定會成為最沒有魅力，也最沒領導力的領導人」。

(中時電子報)