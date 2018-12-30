「她」打臉詹惟中：韓冰絕沒有貴婦命 學姐情路多舛

2018年12月30日 00:51 中時電子報 吳玫穎

命理師江嘉葉。(本報系資料照)

高雄市長韓國瑜本月25號風光上任，他的女兒韓冰也成為全場「嬌」點，受邀到場觀禮的命理師詹惟中更點出韓冰擁有「貴婦臉」五大特稱，大讚韓冰不只能旺夫益子，還能旺到父親韓國瑜。不過另一位名命理師江嘉葉，卻與詹惟中看法不同，直言「韓冰絕對沒有貴婦命」，因為韓冰與未來另一半都不是喜歡追求名利的人。

「看面相不能只看形，重點是在那個氣場跟顏色。」江嘉葉分析韓冰面相，稱她一臉祥和、氣息不錯，日子過得愉快愜意，且眉型溫順有氣，為人大方人緣好，顴骨高聳有氣，色彩清淡，個性直爽，重義氣，有堅忍不拔內含剛硬的特質。

韓冰兩下頰雖豐滿，但色彩黯淡氣場不足，財庫不錯但非富豪，兩耳氣場鮮明，樂觀喜助人，對錢財名利的追求不強烈，喜歡自由自在過自己想過的日子；脣形厚而軟，很討異性喜歡，但氣場有些雜亂，情字這條路不是那麼順心，好在最終還是能覓得良緣，恩愛一生。江嘉葉說：「韓冰有嫁入豪門的條件，但她不會要。」

另外，江嘉葉還提到另一位爆紅正妹柯文哲的「學姐」黃瀞瑩。她說學姐美麗多情、清純秀麗，是不可多得的美女，可惜鼻頭氣弱，代表財弱，加上兩下頰氣弱單薄，進財只能靠本業工作收入。

幸虧她兩頰顴骨有力，事業工作運不錯，只要安分守己，一輩子不愁吃穿，鼻子高挺，外柔內剛，眉型柔而氣不足，為人和氣，但有個人思想主見，較不易融入群體，本身有領導力，認真負責，深得上司信任，宜一般事務性工作，不宜演藝圈，脣形有力，語言天分不錯，適合目前發言人工作，脣形氣場有點亂，感情路上較辛苦，應小心擇偶。

(中時電子報)