行動佛殿環島祈福 上百位小提琴家義演

2018年12月30日 07:10 中時 柯宗緯

上百位小提琴家慈善義演。（柯宗緯攝）

世界佛教正會「行動佛殿」佛光遍照環島祈福法會，現正於三民公園舉行。（柯宗緯攝）

世界佛教正會「行動佛殿」佛光遍照環島祈福法會，現正於三民公園舉行。（柯宗緯攝）

世界佛教正會「行動佛殿」佛光遍照環島祈福法會第25站，即起至元月2日於高雄三民公園舉辦祈福法會，祈請南無第三世多杰羌佛、南無本師釋迦牟尼佛為國泰民安祈福、為世界和平祈福、為一切眾生祈福，29日邀來上百位小提琴家義演。

29日活動邀請林明輝弦樂團，此樂團是高雄市在地經常參與慈善義演的演藝團體，30餘年來應各縣市政府、社會團體邀請，以美妙的音樂關懷社會以及弱勢團體，無私的付出與演出的盛況，頗受各界好評與肯定。

林明輝應邀帶領弘育音樂教育中心、高雄市立圖書館岡山分館等數十位經驗豐富的教師群，以「玩」琴的快樂心情，「心懷悲願，情繫眾生」，走出教室、走入社會，像音樂天使般展現真善美的翅膀，將「愛樂喜樂」傳送到社會各個角落。

當天由上百位高雄弘育小提琴和高雄市立圖書館岡山分館小提琴親子營的國中小學生聯合演出，帶來九首膾炙人口，通俗有趣，涵蓋國內國外的世界名曲分享樂聲給所有在場的信眾。

世界佛教正心會執行長陳和慧表示，林教授春風化雨誨人不倦感到欽佩，長期在南台灣地區以音樂教育及參加慈善義演，用美妙的音樂關懷社會與弱勢團體，號召來自嘉義、台南、高雄上百小小提琴家一起響應「行動佛殿佛光遍照環島祈福公益關懷慈善義演」，將音樂中的溫暖分享給大家。

此次行動佛殿來到大高雄地區，響應「人進來 東西賣出去 高雄發大財」，持續向產地農民購置共2000多斤白玉蘿蔔及翠玉金瓜，於每場誦經法會圓滿後，分送給誦經的民眾，歡迎大高雄地區民眾一同誦經共沐佛恩。

(中時 )