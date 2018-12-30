五福旅行社搶跨年商機 推新年快閃優惠每人減一萬

2018年12月30日 03:27 工商 張佩芬

英國劍橋嘆息橋。圖：五福提供

南歐_義大利五漁村。圖：五福提供

民眾出國旅遊越來越精打細算，眾家旅行社與航空公司紛紛於年底祭出最後一波優惠搶客，面對即將到來的跨年四連休，五福旅遊推出「迎接2019新年歐美快閃優惠」方案，凡於2018年12月29日~2019年01月04日期間，報名美加、歐洲指定行程者，除了原有的早鳥優惠方案外，還可再享快閃每人減一萬的折扣。

多款路線與出發日期可供民眾選擇，包含深度旅遊、花季限定、親子同遊、頂級食宿等各路線，出發日期也從2019年2月一路到10月都有，美加線推出四款行程、歐洲線推出七款行程，將於2018年12月29日正式於五福旅遊官網上線販售，想要搶優惠提早規劃明年的長程旅行的民眾，可以好好把握限時開搶!!

想要深度旅遊的民眾，可參考「玩美加族~古巴10日」，五福獨家安排捲雪茄菸，和搭乘古董車參觀哈瓦那新城區體驗；「黃石傳奇10日」則是現今市場唯一完整停留黃石公園三晚，民眾可以優閒享受黃石公園景觀，不必走馬看花。

喜愛親子同遊創新玩法則推薦「百樂美西10日」，另有「典藏美加東13日」一次遊遍美加東名城，走訪紐約、費城、華盛頓、波士頓、魁北克、蒙特婁、渥太華、多倫多及世界七大奇景尼加拉瀑布，感受驚人水勢傾洩而下的磅礡震撼。

歐洲線則推出3-5月限定出發的「法比荷10日」，參訪世界最大且每年只開放兩個月庫肯霍夫鬱金香公園，欣賞花團錦簇的美景；針對高端消費者所推出的頂級食宿行程「英國9日」，走訪入住倫敦四季酒店，品嚐米其林料理，參訪聞名世界的劍橋大學城及牛津大學城，出發日期從2019年1-3月皆有出發；以及2019年7-8月暑假出發的「西班牙10日」、「義大利10日」、「德瑞10日」、「法比荷8日」…等。

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