五福旅行社搶跨年商機 推新年快閃優惠每人減一萬

荷蘭阿姆斯特丹庫肯霍夫鬱金香花園。圖：五福提供

友善列印
工商
英國劍橋嘆息橋。圖：五福提供
南歐_義大利五漁村。圖：五福提供

民眾出國旅遊越來越精打細算，眾家旅行社與航空公司紛紛於年底祭出最後一波優惠搶客，面對即將到來的跨年四連休，五福旅遊推出「迎接2019新年歐美快閃優惠」方案，凡於2018年12月29日~2019年01月04日期間，報名美加、歐洲指定行程者，除了原有的早鳥優惠方案外，還可再享快閃每人減一萬的折扣。

多款路線與出發日期可供民眾選擇，包含深度旅遊、花季限定、親子同遊、頂級食宿等各路線，出發日期也從2019年2月一路到10月都有，美加線推出四款行程、歐洲線推出七款行程，將於2018年12月29日正式於五福旅遊官網上線販售，想要搶優惠提早規劃明年的長程旅行的民眾，可以好好把握限時開搶!!

想要深度旅遊的民眾，可參考「玩美加族~古巴10日」，五福獨家安排捲雪茄菸，和搭乘古董車參觀哈瓦那新城區體驗；「黃石傳奇10日」則是現今市場唯一完整停留黃石公園三晚，民眾可以優閒享受黃石公園景觀，不必走馬看花。

喜愛親子同遊創新玩法則推薦「百樂美西10日」，另有「典藏美加東13日」一次遊遍美加東名城，走訪紐約、費城、華盛頓、波士頓、魁北克、蒙特婁、渥太華、多倫多及世界七大奇景尼加拉瀑布，感受驚人水勢傾洩而下的磅礡震撼。

歐洲線則推出3-5月限定出發的「法比荷10日」，參訪世界最大且每年只開放兩個月庫肯霍夫鬱金香公園，欣賞花團錦簇的美景；針對高端消費者所推出的頂級食宿行程「英國9日」，走訪入住倫敦四季酒店，品嚐米其林料理，參訪聞名世界的劍橋大學城及牛津大學城，出發日期從2019年1-3月皆有出發；以及2019年7-8月暑假出發的「西班牙10日」、「義大利10日」、「德瑞10日」、「法比荷8日」…等。

(工商 )

北漂不孤單！精選飯店「跨年派對…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。