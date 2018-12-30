冷吱吱！嘉義、台南、南投清晨10度 北部跨年雨中過

強烈大陸冷氣團持續發威，冷空氣今天白天才會減弱(資料照)

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中時電子報
整理報導

強烈大陸冷氣團持續發威！嘉義市、台南市、南投縣等地，今天清晨都出現10度低溫，預估冷空氣今天白天才會減弱。

今天清晨各地氣溫仍低，北臺灣低溫約１２、１３度，空曠地區有１０至１１度左右低溫，其他地區也只有１３到１５度。桃園以北及東半部今天有短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較連續，且雨勢較為明顯，雖然冷空氣強度稍減，但因為北部及東半部雲量偏多，溫度回升有限，整天天氣濕冷，桃園以北及宜蘭高溫僅１５、１６度，北部其他地區及花東１９至２１度；至於中南部則為多雲到晴的天氣，白天高溫可以回升到２４度左右，日夜溫差較大。

氣象局預估，跨年夜桃園以北及東部地區，跨年煙火跟元旦升旗都可能在雨中度過，其他地方則有可能看到日出。

氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有９至１１級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，中部空品區內陸靠山區風速稍弱，仍有機會達「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏空品區位於下風處易有污染累積，及馬祖、金門受中國東南沿海污染影響，短時間有機會達「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

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