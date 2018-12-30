NBA》湖人逃過一劫 巫師沃爾本季報銷

巫師隊控衛沃爾。（美聯社資料照）

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中時電子報

根據《華盛頓郵報》與多家外媒報導，巫師隊明星控衛沃爾(John Wall)因為左腳跟骨刺打算要動手術，完全康復預計6至8個月，也就是說他本季報銷了。沃爾雖然勇猛，但是巫師目前13勝23敗，糟糕的戰績讓他們一度引發內訌。

這對巫師來說或許不是壞事，上月就傳出沃爾妄自尊大不服管教，全隊上下沒一個喜歡他。而且巫師打這麼爛，自稱學會變魔法的「魔獸」霍華(Dwight Howard)因背傷只打了9場，球團不介意出清任何球員，包括沃爾。雖然巫師球團還在尋找手術之外的選項，ESPN沃神已斷定沃爾會選擇開刀。

說起來也算湖人好運，本月初湖人曾考慮用「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)等人去交換沃爾，因為詹姆斯(LeBron James)老是抱怨沒有好控衛和他搭檔(從上季騎士隊就一直抱怨到現在)，而且他和沃爾還是同一個經紀人。不過沃爾太貴了，明夏之後的3季平均年薪4000萬美元，加上15%交易補償金，湖人最後縮手。如果真的買下去，現在可就糗大了。

沃爾上季只打了41場，本季停在32場，場均20.7分、8.7助攻、1.5抄截。其實他現在還是能打的(只感覺左腳痠痛)，但終究還是要開刀根治。巫師日前才從湖人面前奪走了太陽鋒衛(前火箭)阿里查(Trevor Ariza)，準備下半季要力挽狂瀾，可惜是竹籃打水一場空。

(中時電子報)

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