綠媒為何猛打中天？這3張圖曝光原因！網：秒懂

保五總隊學生餐廳遭爆電視只能收看特定新聞台，餐廳負責人黃姓總經理澄清：餐廳電視是保五大隊的，學生想轉台可向帶隊官反映就可。(圖/擷自中天)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

內政部保五總隊學生餐廳因多月觀看中天新聞，遭內政部長徐國勇關切，綠媒更在政論節目大肆批評，還不實指控中天電視花500元綁台，經秘書徐健麟澄清中天沒有花500元在南部綁台，風波才稍平息，但為何友台要大肆抨擊中天？有網友就找到了幾張從媒體收視統計平台發佈的統計圖，推測可能是這幾張圖，讓友台眼紅惡意批評。網友也對此表示「原來如此」、「秒懂」。

中天新聞台11月份躍居收視率冠軍。(圖/統計11/12-11/18各節目收視率，取自凱絡媒體週報)。

有網友在某臉書社團PO出一張，取自媒體收視統計平台《凱絡媒體周報》所發布的「尼爾森」收視率排行統計，數據顯示，《中天新聞台》11月份12日至18日的收視率躍居全平台收視冠軍。

11月24日投開票日當天 開票開始時至開票結束各新聞平台收視率。(圖/取自凱絡媒體週報)。

此外，在11月24日投開票日當天，更創下全天收視率第一的好成績，堪稱本屆選舉中新聞頻道的最大贏家，韓流旋風功不可沒，中天新聞從新聞到政論節目，旋風式的報導韓流，效果是卓越的。

若進一步細看1124開票當日，從晚間18:00開始，三立新聞收視的選戰分析新聞大舉領先，但好景不長，僅維持一小時多左右，在18:30分開始，中天急起直追，到了19:15分，雙方收視出現黃金交叉，時間來到晚間20:00，隨著高雄開票韓、陳雙方纏鬥，到票數逐漸白熱化，中天的收視率更從5一路飆升到6，到了21:15分，韓國瑜宣佈當選高雄市長時，瞬間收視率更飆到6.69，著實嚇人。

選前一個月來各家新聞平台收視率。(圖/取自凱絡媒體週報)。

對此，網友也紛紛表示評論，「原來如此」、「秒懂」、「就是愛中天」、「開心阿！尤其認識韓市長之後更愛看中天了」、「民進黨已經崩潰了」、「難怪三例會不爽」。

(中時電子報)

文章來源：凱絡媒體周報

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