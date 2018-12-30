NBA》詹皇吸光仇恨值 球哥衷心感謝

湖人隊詹姆斯(中)與朗佐鮑爾(左)擊掌。（美聯社資料照）

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中時電子報

「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)終於說出了真心話。天王巨星詹姆斯(LeBron James)加盟之後，一般認為他會給予球隊很大壓力，結果正好相反，鮑爾說因為詹姆斯來了，他們的壓力反而減輕不少。

鮑爾說：「我自己和其他年輕球員都是受益者，只要詹姆斯在，他就聚集了所有人的目光。不管球隊輸贏好壞，外界都算到他頭上。詹姆斯整個籃球生涯皆是如此，他早已習慣了，但我可以因此稍微輕鬆一些。」

球哥的意思是說，詹姆斯是全聯盟最會吸引仇恨值的高手，雖然他幾乎獨佔了勝利的光彩，但是湖人的失敗也由他一肩扛起。換言之，年輕好手以鮑爾為首，原本必須直接面對媒體的刁難，現在他們全都可以躲在詹皇後面，讓他承受酸民的口水。即使今天換成其他隊友出事，詹皇也必定「躺槍」，幫忙分散媒體炮火。

比如說詹姆斯最近受傷了，湖人又慘遭快艇逆轉，新聞卻集中在詹姆斯拿著一杯紅酒的高品味入場鏡頭。詹姆斯喝酒沒什麼了不起，問題是那一小段畫面就超過300萬人次觀看，快艇官推同時貼出痛宰湖人的精采片段卻乏人問津。

詹姆斯甚至被酸民痛罵「教壞青少年」，確實美國人要滿21歲才能飲酒，但是詹姆斯早已成年了(12月30日是他34歲生日)憑什麼不能喝？可見詹皇有多麼容易吸引仇恨，有球迷笑稱「衝著這杯酒又可以吵一個星期了」。

(中時電子報)

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