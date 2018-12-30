廚房這東西「我從年輕用到老」專家聽到驚悚叫母湯！

2018年12月30日 09:20 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

木質砧板本身有孔隙，即使用力刷洗也洗不乾淨，最容易發黑、發霉，產生刀痕。(達志影像/shutterstock)

農曆春節腳步將近，又到了除舊佈新的時刻。廚房向來是藏污納垢之所，怎麼清理廚房用具，也成為婆媽們打掃的重點。專家說，很多家庭的砧板一用十幾年，其實只要出現刀痕就該換了，否則黴菌會透過縫隙繼續孶生，讓人腹瀉、食物中毒，衛生安全堪慮。甚至可以從年輕用到老，聽起來相當驚悚

有些婆媽愛拿來說嘴，家裡的砧板可是從年輕用到老，這可讓專家覺得很驚悚。聯合報報導，台北醫學大學食品安全系副教授楊惠婷解釋，砧板一旦出現刀痕，即使洗刷再乾淨，清潔劑都可能卡入縫隙，造成下一次處理食材時受汙染。況且加上台灣天氣潮濕，黴菌更愛附著在砧板上，常會造成腹瀉甚至是食物中毒。

現代人都強調「天然A尚好」，但專家卻不推薦木質竹製的材質，因為兩者都有孔隙，即使用力刷洗也洗不乾淨，最容易發黑、發霉，也最容易產生刀痕。

至於市售塑膠材質的砧板，除了擔心刀痕，最讓民眾擔心的還是「塑化劑的溶出」。雖然塑膠砧板也會使用耐高溫塑材，但炸物應避開直接放上砧板切。楊惠婷說，她最推薦的砧板材質是玻璃類型，原因是愈難出現刀痕的砧板，愈能降低食物中毒的機率，掃除清潔不當的潛藏危機。

食藥署食品組簡任技正林旭陽也提醒，家中一定要備齊2個以上的砧板，一個切生食，另一個切熟食，這樣可避免交叉汙染，增加食物中毒的機會。

(中時電子報)