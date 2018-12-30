雙北擬推公車上下車都刷卡 網友怒嗆：快學台南台中

公車上、下車皆刷卡政策，雙北市達成共識，預計明年7月起實施。（本報資料照片）

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中時電子報

北市公共運輸處預計明年7月實施「搭公車上下車都刷卡」政策，讓公車路線、班次在規畫時能更符合實際需求，並讓國內外乘客，減少在辨識「上車」或「下車付費」的困擾；台北市長柯文哲提到，會給足夠誘因讓大家遵守。網友則說，「台南八公里，台中十公里免費，台北快跟進」。

雙北公車收費目前計分一段票、二段票，有的上車刷卡，有的是下車刷卡，相當混亂，雙北市政府交通單位現正規劃推動「公車統一上車先刷卡，一段票乘客於下車再次刷卡」政策，也盼藉此減少乘客搭公車到底要上車或下車時感應電子票證、公車司機抓逃票等困擾；而為了避免下車沒刷卡成功造成鎖卡不能再搭車等問題，一段票乘客下車刷卡將採不強迫方式。

對此，柯文哲提到，若沒有好處恐怕沒人要幫忙多刷一次卡，要有足夠誘因，公運處長常華珍則表示，初步有想到利用抽獎的方式來推動，獎項可能是「免費搭捷運、公車、YouBike一年的定期票」，大概價值1.5萬元；沒考慮UUPON點數是因為集點一個月下來只有幾十元價值，吸引力、效果可能不大。

消息一出引起許多網友熱議，有人表示，「這樣對已經習慣的乘客來說只是無謂的麻煩而已」、「里程計費真的有難度啦，同路段有差，繞駛的部分就很難搞」、「現行四碼的路線就有很多刁民因為下車沒刷而被鎖卡，下次搭車再刷被扣解鎖費用就拼命投訴要求退費！！！以後情況會更糟更常發生，太慘了」。

但也有網友支持表示，「學台南市公車啊」、「台南八公里免費，台中免費十公里」、「直接規定上下都要刷就好了」、「連高雄都改成上下車都要刷卡，雙北終於跟進了，這樣全國公車都一致了，上下車都要刷卡了」、「這樣尖峰時刻可以避免客人逃票吧！」

(中時電子報)

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