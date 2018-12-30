NBA》砲轟字母哥幼稚 坎特：他受特殊待遇

阿提托康波29日在比賽中差點跟坎特(左)幹架。(美聯社)

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中時電子報

前役末節跟公鹿「字母哥」阿提托康波爆發肢體衝突，最後卻吃兩次技術犯規被驅逐出場的尼克中鋒坎特，30日終於忍不住內心怒火，公開批評字母哥太過幼稚，更強調由於詹姆斯本季跳槽西區，所以字母哥獲得聯盟的特殊待遇！

或許坎特說的沒錯，如今阿提托康波已是東區第1人，也常佔據官方年度MVP排行榜首，會有裁判特殊關愛也不奇怪，「他就像黃金男孩，一個備受聯盟關愛的球星，裁判給了我兩個T，這沒關係，我會請球隊高層去處理這種事。」

其實坎特早就相當不滿阿提托康波，因為字母哥先前曾在比賽時，遭尼克前鋒海佐尼亞從身上跨過去，字母哥賽後直接放話，「下次我會朝海佐尼亞的『要害』揮拳！」就算這句話開玩笑性質居多，卻讓坎特認為字母哥太幼稚了。

「我當時很生氣，阿提托康波到底是怎樣的球員？他沒上過公關課嗎？你不能說出我要打某人任何身體部位之類的話，」坎特說，「無論你是世界最好，或世界最差的球員，你都不可以這樣談論我的隊友，這只是展現他很幼稚。」

幸好本季雙方已打完4場，公鹿取得3勝1敗，聯盟暫時無須擔心坎特會在場上找阿提托康波麻煩，事實上字母哥似乎也沒受到坎特這些放話影響，30日交出31分、10助攻與10籃板的大三元數據，帶領公鹿129比115輕取籃網。

(中時電子報)

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