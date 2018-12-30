台南旅宿業殺紅眼一晚僅350 網友酸：天天破盤價

2018年12月30日 09:35 中時電子報 戴安瑋

韓國瑜當選高雄市長，高雄市觀光旅宿業商機也因「韓流」翻轉攀升，台南市則未見起色，旅宿業者表示，台南市早因五星級飯店削價競爭搶客，入住一晚只要一千多元，逼得傳統飯店出現三字頭，入住一晚300多元，業者殺價殺紅了眼。網友說，「早知如此，何必當初」、「天天破盤價」。

韓國瑜在選高雄市長時，打出「打造高雄全台首富」、「貨要出得去，人要進得來」等口號，造成轟動，同時也讓這股韓流風迷全台，迄今高雄美食、小吃業生意興隆，旅宿業、飯店也一床難求，反觀台南市則未見起色。

根據銀聯卡刷卡紀錄，台南並非陸客青睞的城市，以日韓旅客及國旅為主，被認為受陸客緊縮的衝擊較小，不過現在卻傳出旅宿業搶客削價競爭的情況。有旅行社業者向《聯合報》表示，過去村里旅遊團、學生畢旅團多安排住四星以下旅館，現在台南有五星業者為了生計搶客，房價下殺到甚至一晚千元有找。

台南火車站前方的老字號「鐵道大飯店」，平日一千元的雙人房，最近推出三百五十元促銷；市區的太子大飯店同樣房型也祭出三百八十元優惠價，都比非法民宿還便宜。業者說，以前陸客多時，哪有這種價格？

對此，網友說，「賴神不是說平均薪資所得在48k嗎？蔡英文說現在是20年來經濟最好的嗎？」、「整天想陸客，慢慢等吧～」、「早知如此，何必當初」、「想要沾光？先承認92共識吧」還有網友說，「南台灣旅遊發威，除韓流影響，暖冬旅遊補助應該也影響不少吧！幾天前，新聞不是才說，觀光局暖冬補助連繫電話被打爆嗎」、「天天破盤價，刺激國旅創商機」。

(中時電子報)