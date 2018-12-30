意外！川主動邀習熱線 稱協商「大進展」

2018年12月30日 09:45 中時電子報 馮英志

中國大陸國家主席習近平29日應約與美國總統川普通電話，兩國元首除互致新年問候，雙方表示依阿根廷重要共識進行的協商正取得積極進展，盼能達成對兩國和世界人民都有利的成果。

川普29日在推文上表示，他與習近平進行長時間且非常好的對話

川普29日在推文上表示，他與習近平進行長時間且非常好的對話，協商進展順利；如果能達成共識，將會是非常全面、涵蓋所有主題、領域和爭議點（的協議），雙方正在取得重大進展。英國廣播公司（BBC）則稱，這次川習熱線意外地由川普主動證實，而非藉由其他管道。

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月29日

新華社29日深夜發布報導稱，大陸國家主席習近平29日「應約」與美國總統川普通電話。川普向習近平和大陸人民致以新年的問候和祝願，並指出陸美關係很重要，全世界高度關注，他珍視與習近平的良好關係；習近平也向川普和美國人民致以新年祝福，並指出，他和川普都贊同推動中美關係穩定向前發展。「當前，中美兩國關係正處於一個重要階段」。

習近平表示，本月初與川普在阿根廷舉行成功會晤，達成重要共識。這段時間以來兩國工作團隊正在積極推進落實工作。希望雙方團隊相向而行，抓緊工作，爭取盡早達成既互利雙贏、又對世界有利的協議。

習近平還強調，明年是陸美建交40周年。陸方高度重視中美關係發展，讚賞美方願發展合作和建設性的中美關係，願與美方一道，總結40年陸美關係發展的經驗，加強經貿、兩軍、執法、禁毒、地方、人文等交流合作。保持在重大國際和地區問題上的溝通與協調，相互尊重彼此重要利益，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓兩國關係發展更好造福兩國人民和各國人民。

報導稱，陸美兩國元首還就朝鮮半島形勢等共同關心的國際和地區問題交換看法。習近平重申，陸方鼓勵和支持北韓與美國雙方繼續開展對話並取得積極成果。

彭博日前報導，美國政府的代表團將於明年1月7日當週前往北京，與陸官員進行貿易談判。自川普和習近平這個月初在阿根廷同意貿易戰休兵90天以來，明年1月會談將是美中雙方首次面對面協商。

(中時電子報)