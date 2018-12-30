他分析韓國瑜只要做好3件事 網驚：難度極高 做好就變神！

高雄市長韓國瑜。(資料照,林宏聰攝)

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中時電子報
／綜合報導

高雄市長韓國瑜近日拋出許多政策，像是引進陸資到高雄，興建高屏國際機場等等，消息一曝光，就引發熱議。然而，有網友質疑，為何韓不先花一個月盤點政策才說話。對此，有網友認為，只要韓把三件事達成，其它都只是加分。底下則有人表示「這三個困難度都極高，做好就變神了」。

韓國瑜日前表示，未來他要向中央政府爭取逐步放寬陸資投資高雄、並購買房地產。他也強調，「開是一定要開的」，但不躁進，要看民意可以接受的程度到那裡，以取得兩者的平衡。此外，韓國瑜也曾說過，高雄需要一個大型的機場，計畫要與屏東一起合作，合建「高屏國際大機場」，涵蓋高屏兩地。

韓國瑜近日拋出的兩大政策引來熱議！對此，網友purue在PTT發文指出，韓最近說的政策常常被媒體放大，然後被打臉。他說韓雖是新手上路，但久了也是會有傷。他質疑韓國瑜為何不先花個月盤點哪些已經開放、哪些還沒做過才出來講政策呢？

對此，網友紛紛回應表示「韓國瑜想到什麼就講什麼，這樣即興最後可能反而陷自己於一日一夢的螺旋」、「韓國瑜的魅力就是心直口快，多拋些構想根本沒什麼，這反而會讓高雄人很爽。對比之前20年在幹什麼，套句韓國瑜講的，高雄人連想像的空間都沒有了嗎？」、「創造話題保持新聞熱度吧？就看這樣的策略後續成效如何了」、「韓很會提出大構想 執行力如何有待確認」。

此外，也有網友提出他的想法，並表示韓只要把以下幾三件事情達成，包括一、農漁業外銷出去長期穩定訂單。二、觀光有感。三、改善排水把路鋪平。他說其它都只是加分，加分項目沒達成市民應該不至於苛責。底下則有網友回應表示「這三個困難度都極高，做好就變神了」、「只有2比較可能實現」、「半年如果能解決過去二三十年累積的問題 真的就神了」、「只做這三樣也太少 應該像柯一樣多面向都要去做 有行動做法讓人看到有心處理就不會扣分」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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