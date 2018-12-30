早餐店大冰奶製作祕辛 5大成分讓它變最強瀉藥

2018年12月30日 09:46 中時電子報 莊楚雯

你知道每天早上人手一杯的大冰奶，到底是用什麼做的？其實，大致可分3種作法：奶茶粉，紅茶加鮮奶、牛奶、奶粉的紅茶拿鐵，更多的是紅茶加奶精粉、液體奶精、神秘的白色罐子所製成的奶茶。而市售的奶精，大部分是「植物油、奶粉、乳化劑、黏稠劑、防腐劑」組成，幾乎沒有牛乳、鮮奶油成分，讓消費者自以為喝了「有奶的茶」，事實上更像是在喝「加了油的茶」。

《食力》報導，奶精的成分除了食用植物油外，必定會有「乳化劑」，讓不相溶的油和水混合、形成穩定的乳化狀態，避免油水分離的尷尬，現行的乳化劑有30種，包括脂肪酸甘油酯、乳酸硬脂酸鈉、脂肪酸蔗糖酯等，因此對於不好消化脂肪的族群來說容易造成腹瀉。

為了使奶精喝起來口感更加濃稠、濃厚，會添加粘稠劑（乾酪素、鹿角菜膠、玉米糖膠）、品質改良劑（磷酸氫二鉀、多磷酸鈉、偏磷酸鈉）。

其中「含磷」的品質改良劑，大約是一杯300ml奶茶1.8公克奶精，含磷量不到59毫克，以一個50公斤腎病患者一天不要吃超過250毫克的磷，反而是一杯鮮奶含磷約200毫克，對代謝磷的功能不佳的腎病患者來說更毒！

最後，也不忘了添加抗氧化劑，延長保存期限，而早餐店的那一瓶白色武器，與市售奶精最大的不同，在於它的主要成分不只是油，還含有乳製品「奶粉」。然而乳製品極易酸敗，又必須借助防腐劑的幫忙，不然一罐奶水擺在到處是油煙、高溫的工作環境下，恐怕一下子就整瓶壞光光了。由此可知，早餐的那一杯到底有多恐怖。

(中時電子報)