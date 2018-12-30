MLB》頂級新秀讓各隊流口水 太空人捨棄瑞爾穆托

2018年12月30日 10:00 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

太空人想簽下馬林魚強捕瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，但馬林魚指定交易包裹中要有太空人的2名頂級新秀，不過這一年來太空人已拒絕不少企圖帶走農場潛力的交易，不意外地，這次太空人仍舊不願放棄頂級新秀。

瑞爾穆托被認為是大聯盟最好的捕手之一，他本季477打數擊出132支安打包括21發全壘打，並貢獻74打點，馬林魚近年進入重建階段，瑞爾穆托也表達了離隊的意願。

但自從冬季會議後，與瑞爾穆托的相關新聞就淡了不少，因為不少球隊都無法接受馬林魚開出的高價格。不過太空人仍對這位明星級的捕手相當有興趣，但馬林魚想從交易中得到塔克(Kyle Tucker)與太空人新秀投手新秀衛特利(Forrest Whitley)，導致交易停滯。

這已不是頭一遭有其他球隊詢問這2位新秀的交易可能，早在今年初瑞爾穆托傳出求去的傳聞時，太空人就有意延攬，不過當時馬林魚就指名想要塔克，最後交易不了了之。

今年季中，太空人尋求海盜投手寇爾(Gerrit Cole)的加盟，當時交易條件就包括塔克與衛特利，相當重視農場新秀的太空人不願放人，因此錯過寇爾。

塔克與魏特利的未來性相當被看好，目前年僅21歲的塔克是排名高居第5的潛力外野手，衛特利在潛力新秀排名也高居第8，且曾在自主訓練中飆出高達110英里（約177公里）的驚人球速。

如今馬林魚又再度想從交易獲得塔克與衛特利，太空人並不願意放棄潛力好手，加上目前陣中已有奇瑞諾斯(Robinson Chirinos)、史塔西(Max Stassi)等捕手，這樣的戰力，太空人即使沒有瑞爾穆托，也有足以衝擊世界大賽的本錢。

(中時電子報)