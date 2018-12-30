MLB》頂級新秀讓各隊流口水 太空人捨棄瑞爾穆托

馬林魚捕手瑞爾穆托(右)在日美明星賽與投手交談。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

太空人想簽下馬林魚強捕瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，但馬林魚指定交易包裹中要有太空人的2名頂級新秀，不過這一年來太空人已拒絕不少企圖帶走農場潛力的交易，不意外地，這次太空人仍舊不願放棄頂級新秀。

瑞爾穆托被認為是大聯盟最好的捕手之一，他本季477打數擊出132支安打包括21發全壘打，並貢獻74打點，馬林魚近年進入重建階段，瑞爾穆托也表達了離隊的意願。

但自從冬季會議後，與瑞爾穆托的相關新聞就淡了不少，因為不少球隊都無法接受馬林魚開出的高價格。不過太空人仍對這位明星級的捕手相當有興趣，但馬林魚想從交易中得到塔克(Kyle Tucker)與太空人新秀投手新秀衛特利(Forrest Whitley)，導致交易停滯。

這已不是頭一遭有其他球隊詢問這2位新秀的交易可能，早在今年初瑞爾穆托傳出求去的傳聞時，太空人就有意延攬，不過當時馬林魚就指名想要塔克，最後交易不了了之。

今年季中，太空人尋求海盜投手寇爾(Gerrit Cole)的加盟，當時交易條件就包括塔克與衛特利，相當重視農場新秀的太空人不願放人，因此錯過寇爾。

塔克與魏特利的未來性相當被看好，目前年僅21歲的塔克是排名高居第5的潛力外野手，衛特利在潛力新秀排名也高居第8，且曾在自主訓練中飆出高達110英里（約177公里）的驚人球速。

如今馬林魚又再度想從交易獲得塔克與衛特利，太空人並不願意放棄潛力好手，加上目前陣中已有奇瑞諾斯(Robinson Chirinos)、史塔西(Max Stassi)等捕手，這樣的戰力，太空人即使沒有瑞爾穆托，也有足以衝擊世界大賽的本錢。

(中時電子報)

NBA》砲轟字母哥幼稚 坎特：他受…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。