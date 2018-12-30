習近平同川普通電話 習：爭取盡早達成互利雙贏協定

2018年12月30日 10:32 中時 楊家鑫

在中美貿易戰近期停火之際，大陸國家主席習近平29日應約與美國總統川普通電話。習近平指出，中方高度重視中美關係發展，12月初兩國達成重要共識，這段時間以來，兩國工作團隊正在積極推進落實工作。希望雙方團隊相向而行，抓緊工作，爭取儘早達成既互利雙贏、又對世界有利的協定。川普隨後在推特上表示，他與習近平進行了長時間通話，對話良好，貿易協定進展順利；若達成，將會是非常全面，涵蓋所有議題、領域、爭端的協議，雙方有很大進展。

大陸新華社報導指出，川普向習近平和中國人民致以新年的問候和祝願。川普表示，美中關係很重要，全世界高度關注。我珍視同習近平主席的良好關係。很高興兩國工作團隊正努力落實我同習近平主席在阿根廷會晤達成的重要共識。有關對話協商正取得積極進展，希望能達成對我們兩國人民和世界各國人民都有利的成果。

報導稱，習近平也向川普和美國人民致以新年祝福。習近平指出，雙方都贊同推動中美關係穩定向前發展。當前，兩國關係正處於一個重要階段。本月初，雙方在阿根廷舉行了成功會晤，達成重要共識。這段時間以來，兩國工作團隊正在積極推進落實工作。希望雙方團隊相向而行，抓緊工作，爭取儘早達成既互利雙贏、又對世界有利的協定。

報導指出，習近平強調，明年是中美建交40周年。中方高度重視中美關係發展，讚賞美方願發展合作和建設性的中美關係，願同美方一道，總結40年中美關係發展的經驗，加強經貿、兩軍、執法、禁毒、地方、人文等交流合作，保持在重大國際和地區問題上的溝通與協調，相互尊重彼此重要利益，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓兩國關係發展更好造福兩國人民和各國人民。

兩國元首還就朝鮮半島形勢等共同關心的國際和地區問題交換了看法。習近平重申，中方鼓勵和支持朝美雙方繼續開展對話並取得積極成果。

川普於當時時間30日也在推特上說，他與中國國家主席習近平進行了長時間通話，對話良好，貿易協定進展順利；若達成，將會是非常全面，涵蓋所有議題、領域、爭端的協議。雙方有很大進展。

(中時 )