引頸企盼19年 中橫通車台中─梨山1日遊夯

2018年12月30日 10:36 中時 陳世宗

每年 11 月份蜜蘋果成熟時，福壽山農場副場長楊正南邀請民眾上福壽山農場享受採果樂。（陳世宗攝）

福壽山農場上天池終年池水不竭，天池旁達觀亭是昔日蔣公避暑辦公之處，內部保存文物陳列古色古香！（陳世宗攝）

「千呼萬喚『駛』出來！」民眾引頸企盼19年的中橫公車終於通車。觀光旅遊局建議民眾利用元旦連假或農曆春節，可透過DRTS預約系統，搭乘豐原客運梨山幸福巴士865市公車，前往和平區進行梨山、福壽山、環山等部落旅遊，途中還欣賞德基水庫等沿途天然美景。

「谷關-梨山」的客運通車囉！中橫公路養生休息19年，沿線的大自然生態環境獲得有效的保護。台中市公車865路從谷關直接通往梨山，一天來回6班次、單趟僅須1個半小時車程；搭車採事前上網預約訂票，谷關到梨山車資只需要60元。

觀光旅遊局指出，旅客在梨山賓館下車後，還可搭乘接駁車前往福壽山農場及武陵農場！福壽山農場上有個天池擁有終年不竭的池水，號稱與神最近的靈氣，常年吸引不少信眾前往靈修；天池旁的達觀亭是昔日蔣公避暑辦公之處，內部保存文物陳列，古色古香！

福壽山農場副場長楊正南說，上福壽山農場還可享受採果樂，每年11月份蜜蘋果進入成熟時；見到那掛在樹梢上的果實壘壘，像極成串放大版的葡萄，心情也跟著雀躍起來。福壽山農場遊客服務中心前的蘋果王和梨王，更是必遊的景點，足讓人嘆為觀止！

梨山地區有間紫茵廚房Moris Diner，由一對家住都會區的父女經營，重資以免治馬桶打造1個五星級廁所，推出火鍋有南瓜牛奶、蒙古養生、麻辣等湯底，全都是店主人獨家熬製的湯頭。部落風味餐全都採用當地食材，不僅新鮮美味，部落媽媽以十足誠意迎接「有朋自遠方來作客」！

(中時 )