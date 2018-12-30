紅魚養成白魚 大同大學新技術讓女人皮膚美白

2018年12月30日 10:44 中時 林志成

「本來想把小紅魚養的更紅，沒想到越養越白！」大同大學生工系主任陳志成和研究團隊，多年前意外發現一種微生物紅色色素，具有強大的美白效果，最近利用發酵控制系統，大量生產並萃取，應用在皮膚美白，效果顯著。

陳志成和研發團隊黃丁晏博士，從一隻古老菌種--嗜鹽菌，萃取出菌紅素。菌紅素是類胡蘿蔔素的一種，跟其他類胡蘿蔔素不同的是，菌紅素是由微生物取得，抗氧化效果是其他類胡蘿蔔素的2到7倍。利用控制系統，大量生產、收集菌紅素，製成美白乳液，目前僅在人體試驗階段，試用者已經感受明顯的淡斑、美白效果。

「最初是想利用紅色素，摻入魚飼料「想要讓魚看起來鮮紅討喜，提高價格。」陳志成解釋，交代學生要好好餵魚、觀察魚的顏色變化，沒想到隔一陣子詢問進度，學生支支吾吾、欲言又止。「看到才驚覺，紅魚變白魚！」這一個轉折點，讓他們發現，這個從菌種萃取的紅色素能讓魚變白，「這個意外，開啟了另一種思考，就是應用在保養品」。

去年開始，研究團隊將成分製成美白保養品，並請三軍總醫院協助同步進行臨床試驗，計畫在將成分最佳化之後，量產銷售。陳志成表示，透過系統控制導電度，能在24小時內取得大量的菌紅素，目前還是需要人力操控，未來應會朝向AI(人工智慧)控制。陳志成是台灣率先利用嗜鹽菌研發出「生物可分解塑膠PHA」的學者，從菌種萃取生物性紅色素，是他近年來另一個關鍵的開發應用。

(中時 )