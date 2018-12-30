女友人借住套房「嘔死」 房客衰賠房東500萬

女友人借住套房「嘔死」，房客衰賠房東500萬。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

自殺或意外？新竹一名周姓男子去年將租屋處套房借給罹患憂鬱症的夏姓友人，夏女因遭嘔吐物噎到窒息死亡，房東認為夏女在租屋處自殺，導致房子變凶宅，憤而向周男及夏女繼承人黃男求償，法官判周男及黃男應連帶賠償511萬元。

判決書指出，周男在2016年向房東承租套房，房東指控，周男去年8月將套房借給夏姓女子使用，而夏女在房內故意吞食過量藥物，導致其嘔吐昏迷後窒息死亡，房東認為，周男明知夏女患有憂鬱症，亦有服用憂鬱症藥物，先前已多次輕生未果，卻放任夏女單獨一人長時間待在系套房內，夏女自殺害侵害房屋交易價值，提告要求周及夏女繼承人連帶賠償損失511 萬9,886 元。

周男反駁，縱使他借房給夏女住，也不違反租賃契約，再者，夏女在套房內是因嘔吐物噎到窒息死亡，屬於意外死亡，既非兇殺或自殺所致，並沒有因此讓租屋處變成凶宅，他無任何故意或過失可言。

夏女繼承人黃男也堅稱，夏女死因純屬意外，案發當天她有喝酒，可能因酒後嘔吐而遭嘔吐物噎到窒息死亡，並非自殺。黃男認為，房東的房子違法改建過，應無2千多萬的價值。

夏女遺體經由法醫解剖，確認她服食過量鎮靜安眠藥及抗憂鬱症藥物，引起昏迷及嘔吐身亡，認定夏女死因為自殺。新竹地院法官認為，夏女吞藥身亡，導致房東的房子變成凶宅，有違善良風俗，判黃男應在繼承範圍內賠償房東，另外周男也得負損害賠償責任，2人連帶賠償511萬元。

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(中時電子報)

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