大陸外長王毅：陸美應確立「不惑」的定力

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2019年將至，針對中美關係發展，大陸外長王毅29日表示，2019年是中美建交40周年。孔子說「四十而不惑」，中美交往40年來的教訓和啟示集中到一點就是「合則兩利，鬥則俱傷」，合作才是唯一的正確選擇。雙方應穿透迷霧，排除干擾，重溫這一寶貴的共識，確立這一不惑的定力。冷戰思維最終只能孤立自己；零和博弈到頭來必將傷及自身。

中共黨媒《人民日報》報導指出，針對當前的中美關係，大陸外長王毅29日受訪時表示，中美經貿摩擦是美方挑起的，這種單邊主義的做法不符合雙方的利益，不符合世界貿易組織的規則。中方為維護國家的正當利益，為了捍衛民族的尊嚴和發展的權利，依法依規做出了必要反應。

他說，同時，中方也堅持主張按照相互尊重、平等誠信的方式，通過對話協商找到妥善解決問題的辦法。不久前，兩國元首舉行了成功會晤，雙方就經貿問題進行的討論具有建設性，達成了重要共識，不僅阻止了貿易摩擦的進一步升級，推動問題重回對話協商解決的軌道，也確立了謀求合作共贏的目標。

王毅強調，2019年是中美建交40周年。孔子說「四十而不惑」。中美交往40年來的教訓和啟示集中到一點就是「合則兩利，鬥則俱傷」，合作才是唯一的正確選擇。在中美利益已經高度融合的今天，在經濟全球化深入發展的時代，雙方應該穿透迷霧，排除干擾，重溫這一寶貴的共識，確立這一不惑的定力。

王毅表示，冷戰思維最終只能孤立自己；零和博弈到頭來必將傷及自身。中國將堅持走中國特色社會主義道路，堅持和平發展的既定方向，堅持與各國實現合作共贏。希望美方積極正面地看待中國的發展進步，不要人為去製造新的對手，更要避免自我預言的實現。

(中時 )

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