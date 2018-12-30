甜黏「物流富二代」返台 E奶辣模爆搶人男友當小三！

辣模小歪疑跟富二代譜新戀情，卻被爆這段情不單純，對方有個交往7、8年的「正宮」。(翻攝自小歪廚房的小歪臉書)

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中時電子報

擁有32E火辣身材、當年拍攝近乎全裸的「小歪廚房」系列影片爆紅的辣模「小歪」孫沐辰，26歲的她許久沒登上新聞版面，觀察臉書專頁可以發現她除了模特兒工作之外，也開始兼差做起網路直播購物的工作，飛日本幫粉絲帶貨，沒想到近來她傳出新戀情，跟一名在日本開設物流公司的富二代疑似交往ing，然這段情不單純，小歪被爆搶人男友當小三。

26歲E奶辣模小歪被爆當小三！據《蘋果》報導，小歪前天(12/28)被目擊素顏現身松山機場，一出關就在焦急找人，不久後一名男子推著行李前來會合，之後一起並肩細語聊天，走道外頭一處角落獨處，兩人不時深情凝望，還依偎再一起滑手機，關係看來相當曖昧。

不久後預約的接送車來到，小歪跟曖昧對象將行李裝車，兩人上車後往基隆方向駛離，一路到了有「基隆帝寶」之稱的「城上城」豪宅，有讀者爆料，小歪曖昧的男子姓張，是在日本東京與大阪開設貨運行的台灣富二代，他這趟跟小歪到東京展開愛之旅，再一同搭乘長榮航空返台，關係不言可喻，然問題在於，張男身邊有交往7、8年的女友，小歪被爆是介入他人感情的人，關於此事，小歪經紀人康衣庭表示兩人就是好朋友，「我在認識這位先生之前，不知道他有女友，直到最近才發現有另一個『她』」，小歪也表示張先生有報備還沒跟女友斷乾淨，目前還在談分手的狀態。

(中時電子報)

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