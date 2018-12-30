NBA》擋不住！哈登連7場得分破35強壓鵜鶘

2018年12月30日 10:37 中時電子報 黃及人

The Beard finished the first-half with 26PTS/7REB/3AST



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「大鬍子」哈登的強大火力，連「一眉哥」安東尼戴維斯也擋不住！哈登30日貢獻41分、9籃板及6助攻，連7場得分達到35分以上，這是自從2006年詹姆斯之後首位達此瘋狂進攻數據球星，火箭最後108比104笑納4連勝。

延續最近超火手感，哈登首節就拿17分、7籃板，帶領火箭取得雙位數領先，不過鵜鶘也在蘭道爾、哈勒戴、摩兒等人領軍下，無視哈登還沒打完第3節就取31分的瘋狂火力，前3節結束，地主鵜鶘追到76比77的緊張局面。

火箭卻在末節一開始，場上沒哈登情況下，打出10比0猛攻，迫使鵜鶘只好趕緊換上安東尼戴維斯救火，但火箭也叫上哈登，一眉哥雖在最後19秒空中爆扣，縮小差距到3分，但塔克最後12.6秒兩罰俱中，掐滅鵜鶘最後生機。

哈登全場投24中10、罰14全中，拿下41分、9籃板、6助攻、3抄截與2火鍋，表現有夠全面，這也是他連9場得分破30，繼續朝著他想連霸年度MVP目標邁進，也讓主控保羅缺陣危機降到最低，艾瑞克戈登21分，豪斯15分。

鵜鶘4人得分破20，卻還是沒法留住主場勝利，蘭道爾23分、11籃板，安東尼戴維斯也有22分、11籃板與3抄截，摩爾21分，哈勒戴20分、9助攻，鵜鶘目前位居西區倒數第2，戰績再這樣爛下去，一眉哥明夏走人機率更高。

(中時電子報)