「韓流攻略」！韓國瑜跨年行程變旅遊指南？

高雄市長韓國瑜。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

高雄市長韓國瑜選前主打「貨出得去，人進得來，高雄發大財」。就職才五天，人真的進來了！韓國瑜公布連假系列行程，從歡送2018夕陽、跨年晚會、迎接2019曙光、午後看海風音樂會，一系列行程韓市長邀請大家共襄盛舉。除在地人，更有民眾組團南下，甚至海外旅客也專程來台，附近旅館、商家業績大增，網友表示：「韓國瑜跨年行程變旅遊指南？」

高雄市觀光局傍晚4點到6點，將於高雄西子灣舉辦「西灣歡送2018全台最後夕陽」，邀請民眾一同在樂聲下品味落日海風。晚間夢時代跨年，也請來周湯豪、安心亞、周興哲、黃小琥、八三么等明星獻唱。在韓流席捲下，預估突破80萬人次。

元旦清晨，韓國瑜將到戶籍地「市境之南」──林園迎接2019第一道曙光。高雄觀傳局長潘恒旭表示，「市境之南樹」與大武山日出，不只象徵災後新生和榮景復甦，更都是高雄特有美景，為高雄行銷熱點。

韓國瑜跨年一系列行程，也成了「韓流攻略」，被整理為全套旅遊指南，不只在地人迫不急待，更有外地人專程組團南下，也不乏海外旅客特來朝聖。韓就任五天，成功讓高雄成全台最出風頭的城市，更讓人真的「進來」了，讓網友驚呼：「韓國瑜跨年行程變旅遊指南？」並表示：「禿子追著太陽走，我們追著禿子走！」「每天都在期待韓市長吃什麼，韓市長吃的我們全家都要去吃！」

(中時電子報)

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