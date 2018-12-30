她愛美打肉毒竟中毒！醫生揭原因 這3種人母湯

2018年12月30日 10:53 中時電子報 戴安瑋

疾病管制署日前公布國內今年首例民眾疑因施打美容針，引發肉毒桿菌中毒案例，醫師表示，肉毒桿菌素成分不純、醫事人員技術不熟練，打錯位置、或劑量太大等因素都有可能造成患者中毒身體不適，尤其本身有肌肉、神經方面疾病如漸凍人、糖尿病、高血壓等慢性病患者皆為高風險群，不適合施打肉毒桿菌。

疾管署官員表示，一位居住北部的40餘歲女性，曾於大陸非醫療機構的美容中心施打不明成分美容針，施打肉毒桿菌4天後開始出現吞嚥困難、視力模糊及呼吸費力等症狀至某醫學中心就醫，目前症狀緩解，提醒民眾，若施打肉毒桿菌中毒，可能腹瀉、腹痛、便秘、食慾不振、嘔吐、倦怠、眩暈、複視、眼瞼下垂、顏面神經麻痺、講話困難及吞嚥困難，甚至呼吸無力衰竭恐死亡，一定要及時就醫，醫師也要進行法定傳染病通報。

新光醫院醫美中心主治醫師邱昱勳向《元氣網》表示，一般來說打肉毒桿菌不會中毒，不過因為是在大陸施打，他猜測可能是來路不明的肉毒桿菌「不純」，呼籲民眾施打肉毒桿菌，仍須由專業皮膚科醫師或整型外科醫師施行。

書田診所神經內科主任醫師黃啟訓則認為，可能是醫事人員技術不熟練，打錯位置、或劑量太大等原因導致，如脖子以上包含臉部每條肌肉都很細微，施打時應避免喉嚨或眼睛周圍，因若打錯位置，可能造成短暫的聲音沙啞或致眼皮周圍過沈看不清楚。

此外，他說，若本身有肌肉、神經方面疾病如漸凍人等，以及有糖尿病、高血壓等慢性病患者皆為高風險群，不適合施打肉毒桿菌。

(中時電子報)