她愛美打肉毒竟中毒！醫生揭原因 這3種人母湯

衛疾病管制署日前公布全台首起民眾疑似因施打美容針引發肉毒桿菌中毒案例。（資料照片/中央社）

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中時電子報

疾病管制署日前公布國內今年首例民眾疑因施打美容針，引發肉毒桿菌中毒案例，醫師表示，肉毒桿菌素成分不純、醫事人員技術不熟練，打錯位置、或劑量太大等因素都有可能造成患者中毒身體不適，尤其本身有肌肉、神經方面疾病如漸凍人、糖尿病、高血壓等慢性病患者皆為高風險群，不適合施打肉毒桿菌。

疾管署官員表示，一位居住北部的40餘歲女性，曾於大陸非醫療機構的美容中心施打不明成分美容針，施打肉毒桿菌4天後開始出現吞嚥困難、視力模糊及呼吸費力等症狀至某醫學中心就醫，目前症狀緩解，提醒民眾，若施打肉毒桿菌中毒，可能腹瀉、腹痛、便秘、食慾不振、嘔吐、倦怠、眩暈、複視、眼瞼下垂、顏面神經麻痺、講話困難及吞嚥困難，甚至呼吸無力衰竭恐死亡，一定要及時就醫，醫師也要進行法定傳染病通報。

新光醫院醫美中心主治醫師邱昱勳向《元氣網》表示，一般來說打肉毒桿菌不會中毒，不過因為是在大陸施打，他猜測可能是來路不明的肉毒桿菌「不純」，呼籲民眾施打肉毒桿菌，仍須由專業皮膚科醫師或整型外科醫師施行。

書田診所神經內科主任醫師黃啟訓則認為，可能是醫事人員技術不熟練，打錯位置、或劑量太大等原因導致，如脖子以上包含臉部每條肌肉都很細微，施打時應避免喉嚨或眼睛周圍，因若打錯位置，可能造成短暫的聲音沙啞或致眼皮周圍過沈看不清楚。

此外，他說，若本身有肌肉、神經方面疾病如漸凍人等，以及有糖尿病、高血壓等慢性病患者皆為高風險群，不適合施打肉毒桿菌。

(中時電子報)

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