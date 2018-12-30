影》喬柯維奇神技奪冠：我打過最棒的一球

喬柯維奇摘下2018阿布達比表演賽冠軍。（美聯社）

友善列印
中時電子報

網球球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在跨年夜之前為自己賺到一個大紅包，他於阿布達比表演賽(World Tennis Championship)擊敗衛冕者南非巨人安德森(Kevin Anderson)，獨得25萬美元的冠軍獎金(贏者全拿)！

其實這個王座原本輪不到安德森，是因為去年男網四天王全數缺席才由安德森「暫坐」，喬帥只是把它拿回來而已。這項表演賽自2009年開辦以來，一向都由莫瑞(Andy Murray)、納達爾(Rafael Nadal)、喬柯維奇3個人包辦每年的冠軍與獎金。

今年的「冠軍點」打得驚心動魄，雙方都被對手的強力擊球逼退到底線之後，兩人歷經數次攻守轉換，喬帥更把滑步救球(球場為硬地)和背後反拍都用上了，最後以一記正手拍奇襲摘下冠軍。喬柯維奇賽後說開心地說：「這是我生涯打過最棒的冠軍點之一。」

喬帥向世人展現了什麼叫做天下第一的球技，小威的教練穆哈托魯(Patrick Mouratoglou, 美網被抓到作弊的那位)讚嘆說：「如果費德勒(Roger Federer)是史上最偉大的網球選手，那麼喬柯維奇就是史上最強的網球選手。」

(中時電子報)

NBA》擋不住！哈登連7場得分破35… NBA》林書豪末節又遭冷凍 老鷹險…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。