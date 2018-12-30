影》喬柯維奇神技奪冠：我打過最棒的一球

2018年12月30日 10:58 中時電子報 盧品青

SENSATIONAL finish!!! 😱👏👏👏



Novak Djokovic wins a epic 30-shot rally and battles past defending champ Anderson, 4-6, 7-5, 7-5 to win MWTC! Congratulations, @DjokerNole! 😊💪🏆 pic.twitter.com/oPriqm1mng — くれふぁ (@umbre_sports53) December 29, 2018

網球球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在跨年夜之前為自己賺到一個大紅包，他於阿布達比表演賽(World Tennis Championship)擊敗衛冕者南非巨人安德森(Kevin Anderson)，獨得25萬美元的冠軍獎金(贏者全拿)！

其實這個王座原本輪不到安德森，是因為去年男網四天王全數缺席才由安德森「暫坐」，喬帥只是把它拿回來而已。這項表演賽自2009年開辦以來，一向都由莫瑞(Andy Murray)、納達爾(Rafael Nadal)、喬柯維奇3個人包辦每年的冠軍與獎金。

今年的「冠軍點」打得驚心動魄，雙方都被對手的強力擊球逼退到底線之後，兩人歷經數次攻守轉換，喬帥更把滑步救球(球場為硬地)和背後反拍都用上了，最後以一記正手拍奇襲摘下冠軍。喬柯維奇賽後說開心地說：「這是我生涯打過最棒的冠軍點之一。」

喬帥向世人展現了什麼叫做天下第一的球技，小威的教練穆哈托魯(Patrick Mouratoglou, 美網被抓到作弊的那位)讚嘆說：「如果費德勒(Roger Federer)是史上最偉大的網球選手，那麼喬柯維奇就是史上最強的網球選手。」

(中時電子報)